Un primera rueda con sabor a poco para Boca Unidos

Concluyó la primera rueda de la fase inicial del Federal A 2026. Boca Unidos cerró en el séptimo puesto de la Zona 2 pero a solo dos puntos de la zona de clasificación.

El equipo correntino cosechó nueve puntos en ocho presentaciones, con apenas 2 triunfos, 3 empates y 3 derrotas. De las caídas, dos fueron como local, y en calidad de visitante no pudo ganar pero cosechó tres empates.

La presente temporada comenzó con una gran expectativa para Boca Unidos. El desembarco de un grupo inversor para tomar el control del fútbol y el vínculo del apellido Batistuta al proyecto, renovó la ilusión de cara al exigente campeonato.

Lucas Batistuta, el hijo de Gabriel, histórico goleador de de la selección nacional, se hizo cargo de la conducción técnica y llegaron más de 15 jugadores, incluido algunos regresos, para concretar una importante renovación en el plantel.

El inicio fue prometedor con un triunfo como local frente a Sarmiento de La Banda (3-1). Después llegó la única derrota que tuvo como visitante en la temporada, frente a Mitre (1-0). En su vuelta al Leoncio Benítez, por la tercera fecha, recibió un fuerte golpe y perdió frente a Defensores de Puerto Vilelas (2-4).

En la cuarta fecha, el elenco boquense consiguió sumar en su visita a San Martín de Formosa (1-1) y en la quinta jornada consiguió su segunda victoria, como local venció a Tucumán Central (3-1).

Llegó, en la sexta fecha, el momento del descanso (quedó libre) y en la siguiente jornada sumó un nuevo empate como visitante, frente a Sarmiento de Resistencia (1-1). En la octava fecha, fue derrota como local frente a Sol de América (0-1) y cerró la primera rueda con otra igualada fuera de Corrientes, en esta oportunidad contra Juventud Antoniana de Salta (0-0).

A lo largo de la campaña, marcó 10 goles y recibió la misma cantidad. Los autores de los tantos del aurirrojo fueron Leandro Gómez (2), Martín Ojeda (2), Lautaro Mendoza (2), Lautaro Mendoza, Cristian Chávez, Claudio Alonso y Lucio Velazco.

Así se ubican

El cierre de la primera rueda, nueve fechas, encontró a Sol de América de Formosa como único puntero en la Zona 2 con 16 puntos. Después se ubican Mitre de Posadas 15, San Martín de Formosa 14 y Juventud Antoniana de Salta 11, que sería el último en ingresar a la Segunda Fase.

En el segundo lote, los equipos que pasarían a la Primera Etapa de la Reclasificación, están Defensores de Vilelas y Tucumán Central 10 puntos, Boca Unidos 9, Sarmiento de Resistencia y Sarmiento de La Banda 6.

Lo que viene

La décima fecha, primera de la segunda rueda, contempla estos partidos:

Defensores de Vilelas vs. San Martín

Mitre vs. Tucumán Central

Sarmiento de La Banda vs. Boca Unidos

Juventud Antoniana vs. Sarmiento de Resistencia