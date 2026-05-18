Córdoba cerró su localia con una derrota

En la recta fina de la fase regular de la Conferencia NEA de la Liga Federal de Básquetbol, Hércules de Charata se llevó un partidazo en Corrientes y derrotó a Córdoba por 91-86 en un encuentro cambiante, de mucha fricción y con un cierre muy disputado. Juan Cruz Rinaldi fue el máximo anotador de la noche con 32 puntos, mientras que en le elenco chaqueño se destacó el experimentado Christian Schoppler con 24 anotaciones.

Con esta derrota, Córdoba se mantiene en el último lugar del grupo con apenas 3 triunfos en 16 presentaciones y ya sabe que deberá jugar el Play In para intentar acceder a los octavos de final.

El domingo, en una fría noche correntina, Córdoba recibió a Hércules de Charata en su último compromiso como local de la fase regular. El encuentro fue muy parejo desde el inicio, con ambos equipos intercambiando el dominio y con diferencias mínimas en el marcador. El dueño de casa logró cerrar el primer cuarto arriba por 16-15.

Con intensidad, roce y mucho carácter de ambos lados, el elenco correntino encontró contundencia en el segundo parcial y logró despegarse antes del descanso. Con un gran aporte ofensivo de Juan Cruz Rinaldi, que ya sumaba 21 puntos, el Rojo se fue al entretiempo al frente por 45-36. En la visita, Gabriel Frencia era el más efectivo con 12 unidades.

Tras el descanso, la visita ajustó su ofensiva y comenzó a lastimar desde el perímetro, acercándose rápidamente en el marcador hasta quedar a solo un punto (54-53). El clima del partido se volvió cada vez más caliente y disputado, mientras Córdoba intentaba sostener la ventaja. Sin embargo, sobre el cierre del tercer cuarto, Frencia anotó un doble sobre la chicharra para que el conjunto chaqueño pase al frente 66-64.

En el tramo final, Hércules arrancó con un triple y mantuvo una leve diferencia en un cierre de ida y vuelta. Aunque Córdoba peleó hasta el final, el equipo de Charata sostuvo la ventaja y terminó llevándose una valiosa victoria por 91-86 en Corrientes.

Los últimos dos partidos de Córdoba en la fase regular serán como visitante. El viernes 29 visitará a Tokio y el sábado 30 hará lo propio con Capri.