Corrientes: murió una joven de 16 años tras un choque en el día de su cumpleaños

Una adolescente de 16 años murió en la noche del domingo tras sufrir un grave siniestro vial mientras circulaba en motocicleta en la localidad de Itatí. La víctima fue identificada como Daiana Luján Rojas, quien había cumplido años recientemente y cursaba el último tramo del nivel secundario.

Según la información conocida hasta el momento, el hecho ocurrió cerca de las 23 horas, cuando la joven viajaba como acompañante en una motocicleta conducida por una amiga.

Producto del fuerte choque, Daiana falleció en el lugar, mientras que la conductora de la motocicleta debió ser trasladada de urgencia a un centro de salud de la ciudad de Corrientes para recibir atención médica.

Fuentes vinculadas al caso indicaron que una posible distracción con el teléfono celular habría provocado la pérdida de control del rodado, que terminó impactando contra estructuras ubicadas sobre calle Fray Juan de Gamarra. Las circunstancias del accidente continúan bajo investigación.

Suspendieron las clases por duelo

A través de un comunicado oficial, la Escuela Parroquial Monseñor Niella confirmó el fallecimiento de su alumna de 5° año del Nivel Secundario y expresó condolencias a familiares, compañeros y docentes.

“Con profundo pesar acompañamos a su familia y elevamos oraciones por su eterno descanso”, manifestaron desde la institución educativa.

Además, las autoridades informaron la suspensión total de actividades escolares durante este lunes 18 de mayo en todos los niveles, decretando una jornada de duelo en solidaridad con la familia y la comunidad educativa.