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Corrientes: tras 30 años, cierra una histórica zapatería de la peatonal Junín

La zapatería  Accento anunció el cierre de su sucursal ubicada en uno de los sectores comerciales más tradicionales de la capital correntina.

Por El Litoral

Lunes, 18 de mayo de 2026 a las 08:56

La zapatería Accento informó el cierre de su histórica sucursal ubicada sobre la peatonal Junín, tras 30 años de actividad comercial en la capital de Corrientes.

La noticia fue comunicada por la propia empresa a través de redes sociales, donde compartieron un mensaje de despedida para clientes y vecinos que acompañaron al local durante décadas.

Después de 30 años nos toca despedirnos de la Peatonal Junín”, expresaron desde la firma, junto a imágenes vinculadas al cierre del establecimiento.

Pese al anuncio, aclararon que la marca continuará funcionando en otras sucursales de Corrientes y Resistencia, además de mantener operativa su tienda online.

Actualmente, Accento seguirá atendiendo en:

  • Mendoza 944 (Local 3), Corrientes
  • Centenario Shopping (Local 24), Corrientes
  • Sarmiento Shopping (Local 47), Resistencia

Además, continuará ofreciendo ventas a través de su plataforma digital.

 

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