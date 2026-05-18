La Policía de Corrientes busca intensamente a una mujer de 27 años

La Policía de Corrientes activó este lunes los protocolos de búsqueda y localización tras la denuncia por la desaparición de una joven en la capital provincial. Efectivos de la Policía de Corrientes iniciaron el rastrillaje y la solicitud de colaboración a la comunidad para dar con el paradero de Ludmila Soledad Quintana, de 27 años, de quien no se tienen noticias desde las últimas horas.

La presentación formal que dio origen a la causa por averiguación de paradero fue radicada por sus familiares ante las autoridades de la Comisaría 12° Urbana de la ciudad de Corrientes, que coordina las tareas investigativas en la zona y barrios linderos.

Características físicas de la joven

Con el objetivo de facilitar su reconocimiento por parte de la ciudadanía, la fuerza de seguridad provincial difundió la descripción morfológica oficial de Quintana:

Estatura: 1,20 metros de altura.

Contextura: semi robusta.

Cabello: largo, de color castaño y con reflejos.

Tez: trigueña.

Ojos: marrones.

Canales de comunicación oficiales

Independientemente de los operativos específicos de rastrillaje que lleva adelante el personal policial en distintos puntos de la ciudad, el Ministerio de Seguridad y la jefatura de la fuerza solicitaron la máxima colaboración de los vecinos.

Para aportar datos ciertos y fehacientes que permitan dar con la localización de la mujer, la comunidad puede comunicarse a través de las siguientes vías: