Mauricio Macri le respondió a Martín Menem por haber criticado su posible candidatura presidencial

Mauricio Macri respondió a las declaraciones de Martín Menem, quien cuestionó una eventual candidatura del líder del PRO para las elecciones de 2027. “Preguntale a Cristina si favorecimos mucho al kirchnerismo en estos años”, lanzó el expresidente

El titular de la Cámara de Diputados había señalado que el exmandatario “debería estar absolutamente comprometido con eliminar el populismo para siempre de la Argentina”. Además, consideró que una posible postulación presidencial de Macri podría beneficiar al kirchnerismo.

“Le haría un favor al kirchnerismo si quiere competir”, expresó en declaraciones al diario Clarín. En ese marco, Menem también recordó que Macri “no pudo reelegir” durante su gestión presidencial.

Las declaraciones volvieron a exponer tensiones políticas entre sectores del PRO y dirigentes cercanos al oficialismo libertario, en medio de las discusiones sobre el armado electoral hacia 2027.