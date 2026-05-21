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Corrientes: dos policías le salvaron la vida a una mujer con maniobras de RCP

El hecho ocurrió en una iglesia, donde la víctima se desvaneció sorpresivamente. 
 

Por El Litoral

Jueves, 21 de mayo de 2026 a las 11:10

Dos policías de Corrientes salvaron la vida de una mujer mayor mediante maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). El hecho ocurrió ayer en la Capilla Santa Rita, donde la víctima se desplomó sorpresivamente.

Reanimación y traslado de urgencia

Los policías realizaban tareas de prevención en la intersección de las calles Bolívar y Córdoba cuando escucharon los pedidos de auxilio. Al ingresar a la iglesia, encontraron a la mujer en el suelo y sin signos vitales.

La oficial subayudante Luisina Selene Esquivel y el cabo Federico Acosta aplicaron las maniobras de RCP de forma constante hasta lograr estabilizar las funciones de la víctima. Luego la trasladaron de urgencia al Instituto de Cardiología, donde quedó bajo el cuidado médico y evoluciona de manera favorable.

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