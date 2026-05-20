Corrientes: concurrieron por un presunto incendio y hallaron muerta a una médica en el patio de su casa

Este miércoles hallaron sin vida a una reconocida médica de Esquina en el patio de su casa de la zona céntrica, tras lo cual la Fiscalía en turno a cargo del Dr Gustavo Mosquera, ordenó la realización de una autopsia

Lo que inicialmente se reportó a las fuerzas de seguridad como un principio de incendio domiciliario derivó, en pocos minutos, en una compleja investigación judicial tendiente a esclarecer las circunstancias de la muerte de la mujer.

El trágico episodio se registró minutos antes de las 10 en una propiedad ubicada sobre la calle Sargento Cabral al 700, entre la avenida 25 de Mayo y la calle General Velasco.

Tras un llamado que alertaba sobre la presencia de humo en el sector, una dotación del cuartel de Bomberos Voluntarios se trasladó de urgencia hacia el lugar. Se movilizaron además una comisión policial de la Comisaría Primera y personal técnico, quienes al ingresar se encontraron con el cuerpo de la mujer en el suelo, e iniciaron de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

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Falsa alarma de fuego y maniobras de RCP

En declaraciones a los medios locales, el jefe del cuerpo activo de Bomberos de Esquina, Gabriel Gutiérrez, detalló la confusión que rodeó los primeros instantes del operativo: “Nos llamaron por un incendio de casa y fuimos preparados con todo el personal para eso. Al llegar, los vecinos no sabían bien lo que pasaba; aparentemente alguien vio el alboroto, pensó que se trataba de un siniestro y dio aviso al cuartel”.

Al irrumpir en la finca para neutralizar las presuntas llamas, los rescatistas descartaron la presencia de fuego pero detectaron de inmediato el cuerpo de una mujer inconsciente en el sector del patio.

“Un bombero que es inspector entró primero y automáticamente comenzó con las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Estuvimos aproximadamente diez minutos intentando reanimarla, pero lamentablemente no hubo caso. Aparentemente la persona ya llevaba un tiempo fallecida”, describió Gutiérrez sobre las maniobras de emergencia que resultaron infructuosas.

Peritajes y secreto de sumario

La víctima fue identificada formalmente por las autoridades como Eduarda Fátima Bergalli, de 37 años de edad, quien se desempeñaba como médica anestesista en los efectores de salud de la localidad y pertenecía a una conocida familia de la zona.

En el lugar del hecho se encontraba el concubino de la víctima, quien brindó detalles de cómo halló a su pareja, y de acuerdo con su relato la mujer habría tomado una drástica determinación con su vida.

Los peritos realizaron una constatación del escenario donde sucedió el fallecimiento, luego que la Fiscalia ordenara un desalojo inmediato de los presentes para la preservación estricta de la escena.

Toda la evidencia recogida será sometida a los peritajes correspondientes, en tanto que desde el Ministerio Público se coordinaron las tareas a seguir a través del comisario mayor Ramón Ruggeri y el médico policial Dr. Rubén Davicino. Al operativo también se sumaron los licenciados Diego Escobar y Andrea Gómez, integrantes del Equipo Técnico de Investigación (E.T.I.). Con el fin de esclarecer de manera fehaciente los motivos del deceso, el fiscal concluyó con el traslado del cuerpo para la realización de la correspondiente autopsia.

El traslado se concretó en horas de la siesta de este mismo miércoles con destino la ciudad de Corrientes donde se realizará la intervención en la sede del Instituto Médico Forense que está a cargo de José Luis Galvez.

*Con información de TN Esquina y Actualidad Esquina