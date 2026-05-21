River espera la recuperación de jugadores y Coudet piensa en el equipo para la final

Pasada la página del agónico empate en casa 1-1 frente a Bragantino por la fecha 5 del Grupo H de la Conmebol Sudamericana, el Mundo River ya puso proa rumbo a la final del Torneo Apertura que disputará el próximo domingo frente a Belgrano, en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El entrenador Eduardo “Chacho” Coudet decicdió poner un 11 totalmente alternativo para recibir a los brasileños y guardó a la totalidad de los titulares que saldrán a buscar el primer título de su gestión.

Pero vayamos por partes: el DT a priori no iba a contar con cuatro jugadores clave para el domingo. Gonzalo Montiel (se le sobrecargó el isquiotibial derecho en la entrada en calor ante Gimnasia); Sebastián Driussi (sufrió un esguince grado II del ligamento colateral media de su rodilla derecha); Matías Viña (se desgarró el aductor derecho en la previa al partido con Bragantino) y Aníbal Moreno (esguince del ligamento colateral medial de la rodilla derecha, pero de menor grado)

Pero este miércoles, este último habló con Coudet y le pidió estar presente el fin de semana, según apuntó el periodista Gustavo Yarroch en el emisión de BDE, la mañana de este jueves.

Es es poco probable que Coudet opte por Moreno, ya que no llegaría al 100 % de sus posibilidades físicas. Si el mediocampista central de 27 años de edad no puede actuar, Lucas Silva es el principal candidato a sustituirlo, tal como sucedió en la semifinal del sábado pasado frente a Rosario Central. Y esta es la única duda que, según el propio Yarroch, quedaría por develar. El resto estría claro para el DT.

La posible formación de River para enfrentar a Belgrano en la final del Apertura

Santiago Beltrán seguirá custodiando los dos palos. Fabricio Bustos ingresará por "Cachete". La saga central seguirá siendo liderada por Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero (fue suplente ante Bragantino, pero no ingresó) y Marcos Acuña volvería a ser titular, luego de perderse el duelo ante el Canalla.

El mediocampo estará integrado por Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Aníbal Moreno (o Lucas Silva) y Tomás Galván. Con la baja sensible de Driussi, Joaquín Freitas es el candidato a conformar el ataque junto a Facundo Colidio.

River y Belgrano juegan la gran final del Torneo Apertura 2026 en el Estadio Mario Alberto Kempes el domingo 24 de mayo.

Espn