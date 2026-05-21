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Corrientes: egresaron nuevos profesionales del Sistema de Residencias de Salud

Médicos, kinesiólogos y enfermeros recibieron sus diplomas durante un acto encabezado por el ministro Emilio Lanari. 

Por El Litoral

Jueves, 21 de mayo de 2026 a las 11:46

El Gobierno de Corrientes realizó este jueves el acto de egresados del Sistema de Residencias de Salud en el auditorio del Hospital Escuela. Médicos, kinesiólogos y enfermeros recibieron sus diplomas tras completar la formación profesional

La ceremonia estuvo encabezada por el ministro de Salud Pública, Emilio Lanari, junto a autoridades sanitarias y representantes de la institución. Durante el acto, se remarcó la importancia de mantener la vocación y el compromiso humano en el ejercicio profesional.

Además, Lanari instó a los egresados a continuar capacitándose frente a los avances tecnológicos en medicina. “Nunca pierdan el objetivo de por qué eligieron ser médicos”, expresó el funcionario en su discurso.

Por su parte, el director del Hospital Escuela, José Romero, destacó que el sistema sanitario provincial se sostiene en la formación constante de profesionales. Por su lado, en representación de los egresados, Maximiliano Arce agradeció la experiencia adquirida durante la residencia y valoró el aprendizaje humano recibido en esta etapa.

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