Tras avanzar en San Roque Oeste, proyectan obras cloacales en tres barrios

Las obras cloacales continúan ejecutándose en distintos puntos de la ciudad y actualmente la municipalidad de Corrientes avanza con nuevas intervenciones en el barrio San Roque Oeste, donde cerca de 50 familias podrán acceder al servicio de desagües cloacales. Las tareas forman parte del programa Cloaca Social, una iniciativa articulada entre el municipio, los vecinos y la empresa que provee agua. Proyectan avanzar en los barrios San Antonio Este, Ponce y Doctor Montaña.

En los próximos días, las cuadrillas trabajarán sobre las calles Aconquija y Tafí del Valle, donde está prevista la instalación de 240 metros lineales de red y alrededor de 30 conexiones domiciliarias. Además, se encuentran en etapa final las obras sobre calle Río Miriñay, que beneficiarán a otras 16 familias del sector.

Desde el municipio destacaron que este tipo de infraestructura representa una mejora directa en la calidad de vida de los vecinos, ya que contribuye a la salud, la higiene y la salubridad ambiental. Entre los principales beneficios se encuentra la eliminación de zanjas y la reducción de líquidos contaminantes en la vía pública.

El programa Cloaca Social funciona mediante un esquema de colaboración entre las partes involucradas: los vecinos aportan los materiales necesarios para la obra, mientras que la Municipalidad se encarga de la maquinaria, la planificación y la mano de obra técnica para ejecutar los trabajos.

Hasta mediados de mayo, la Secretaría de Obras Públicas informó que ya se instalaron 1.040 metros de cañerías y se concretaron 99 conexiones domiciliarias en los barrios Ciudades Correntinas y Molina Punta. A esto se suman 294 metros de red y 20 conexiones en Fray José de la Quintana y San Roque Oeste. Próximamente, se agregarán otros 226 metros y 16 nuevas conexiones.

Además, el municipio ya proyecta ampliar el alcance del programa a otros sectores de la ciudad como San Antonio Este, Ponce y Doctor Montaña, donde se realizaron las primeras reuniones con vecinos interesados en acceder al servicio.

El relato de los vecinos

Ana Fernández, una de las beneficiarias con la obra, manifestó el impacto positivo que tuvo en su vida cotidiana y en la economía del hogar. “Todos los meses teníamos que desagotar y nos llevaba bastante presupuesto. Estamos muy agradecidos por esto”, sostuvo.

En la misma línea, se expresó Natalia Almirón, quien fue parte de la gestión para concretar las obras. “Fue una experiencia muy buena. Es algo que favorece a todos los vecinos”, remarcó.

También dedicó unas palabras de agradecimiento al intendente Claudio Polich. “La ayuda con la mano de obra del municipio es fundamental. Si el municipio no estuviera, esto nos hubiera llevado mucho más tiempo”.

¿Cómo solicitar?

Para iniciar los trámites, vecinos interesados en la conexión deben presentar su solicitud en mesa de entrada de la Secretaría de Obras Públicas, detallando el tramo que requiere la ampliación de red, así como la calle y barrio. Luego se confecciona un expediente y se procede a estudios y relevamientos para ver la factibilidad para llevar adelante la obra. Además, se realizan reuniones informativas para responder las dudas y consultas de cada vecino sobre la ejecución de la obra.