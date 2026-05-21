Adorni fue recibido por Milei en medio de la tensión política interna de LLA

Javier Milei mantiene este jueves un encuentro con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Quinta de Olivos, donde ambos repasan distintos temas vinculados a la gestión y a la agenda política del oficialismo. Desde el entorno presidencial definieron la reunión como un habitual “desayuno de trabajo”, aunque el cónclave se da en un momento particularmente delicado para La Libertad Avanza.

El encuentro ocurre mientras persisten las tensiones entre el espacio político alineado con Karina Milei y Martín Menem y el sector de “Las Fuerzas del Cielo”, vinculado al asesor presidencial Santiago Caputo. La interna volvió a quedar expuesta esta semana tras una serie de cruces en redes sociales y acusaciones alrededor de cuentas anónimas utilizadas para cuestionar dirigentes del propio oficialismo.

En la Casa Rosada intentan relativizar el conflicto y sostienen que las diferencias no afectan el funcionamiento cotidiano del Gobierno. Sin embargo, cerca de ambos sectores admiten que la disputa por el control político y comunicacional de La Libertad Avanza sigue abierta y que las tensiones atraviesan distintas áreas de la gestión.

Según consignaron fuentes del oficialismo, durante la reunión también se analizará el escenario legislativo y el avance de proyectos que el Ejecutivo busca impulsar en el Congreso durante las próximas semanas. El oficialismo viene de conseguir respaldo parlamentario para iniciativas clave, aunque en Balcarce 50 reconocen que el armado político todavía depende de negociaciones permanentes con sectores dialoguistas y gobernadores.

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