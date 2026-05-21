Abigeato en Corrientes: allanamientos simultáneos y secuestro de pruebas clave

La Policía de Corrientes informó que realizó tres allanamientos simultáneos en la localidad de Saladas, en la zona de Colonia Cabral, en el marco de una causa penal por abigeato originada en la localidad de Pago de los Deseos.

La investigación penal, que se inició a raíz de reiteradas denuncias por robo de ganado en la jurisdicción de Pago de los Deseos, derivó en una serie de procedimientos coordinados por la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Saladas.

Para evitar que los sospechosos ocultaran elementos de faena clandestina, las fuerzas de seguridad irrumpieron de manera sorpresiva y simultánea en tres domicilios ubicados estratégicamente dentro de la geografía de Colonia Cabral.

Los dos primeros operativos policiales concluyeron con resultados negativos para la causa. Sin embargo, el tercer procedimiento, concretado en la vivienda de un ciudadano conocido en la zona bajo el alias de “Tito”, aportó evidencias contundentes para el legajo judicial.

En ese inmueble, se logró hallar e incautar los siguientes elementos:

Una escopeta de caza calibre 16.

Cartuchos correspondientes al mismo calibre y perdigones sueltos.

Una sierra de mano de uso carnicero, la cual presentaba restos visibles de tejido cárnico y restos de grasa fresca, lo que denota una utilización de muy reciente data para el desposte de animales.

Todos los elementos fueron puestos bajo cadena de custodia y secuestrados formalmente debido a su alta compatibilidad y vinculación directa con el hecho delictivo que se investiga.

Autoridades judiciales intervinientes

El despliegue de los efectivos en el terreno rural se ejecutó bajo expresas órdenes judiciales otorgadas por la Jueza de Garantías local, la doctora María del Carmen Mareco.

La dirección de la investigación penal preparatoria se encuentra bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Investigación Criminal (Ufic) de Saladas, a cargo del fiscal de instrucción doctor Osvaldo Ojeda, quien dispuso las pericias de rigor sobre los restos biológicos hallados en las herramientas secuestradas para sus análisis.