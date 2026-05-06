Plus unificado: así es el cronograma de pago para estatales de Corrientes

El cronograma de mayo del plus unificado fue oficializado por el Gobierno de Corrientes, con fechas definidas para agentes en actividad y jubilados. El pago de $110 mil pesos comenzará este jueves y avanzará según terminación de DNI.

Cronograma

Jueves 7: DNI terminados en 0 y 1

Viernes 8: DNI terminados en 2 y 3

Lunes 11: DNI terminados en 4 y 5 (podrán cobrar por cajeros automáticos el sábado 9)

Martes 12: DNI terminados en 6 y 7

Miércoles 13: DNI terminados en 8 y 9

El pago del plus unificado representa un ingreso adicional para trabajadores provinciales, tanto activos como pasivos, en el marco de la política salarial vigente.