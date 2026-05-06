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Plus unificado: así es el cronograma de pago para estatales de Corrientes

Comenzará este jueves y se realizará de manera escalonada según terminación de DNI.

Por El Litoral

Miércoles, 06 de mayo de 2026 a las 07:18

El cronograma de mayo del plus unificado fue oficializado por el Gobierno de Corrientes, con fechas definidas para agentes en actividad y jubilados. El pago de $110 mil pesos comenzará este jueves y avanzará según terminación de DNI.

Cronograma 

  • Jueves 7: DNI terminados en 0 y 1

  • Viernes  8: DNI terminados en 2 y 3

  • Lunes 11: DNI terminados en 4 y 5 (podrán cobrar por cajeros automáticos el sábado 9)

  • Martes 12: DNI terminados en 6 y 7

  • Miércoles 13: DNI terminados en 8 y 9

El pago del plus unificado representa un ingreso adicional para trabajadores provinciales, tanto activos como pasivos, en el marco de la política salarial vigente.

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