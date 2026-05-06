Elecciones en la Unne: la Facultad de Derecho definió a su nueva decana

Mónica Anís fue electa decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Unne en una sesión especial del Consejo Directivo. La designación se resolvió por unanimidad entre los miembros del cuerpo.

Acto

El acto de asunción de la nueva autoridad se realizará a las 19 en el edificio histórico de la facultad. La sede está ubicada en calle Salta 459, en la ciudad de Corrientes.

La elección definió la conducción institucional de una de las unidades académicas principales de la Universidad Nacional del Nordeste. La nueva gestión iniciará su período con responsabilidades en el ámbito académico y administrativo.

Trayectoria

Anís es abogada y procuradora egresada de la Universidad Nacional del Nordeste. Además, es especialista en Derecho Laboral y magíster en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia.

En el plano académico, publicó trabajos en revistas especializadas y participó en proyectos de investigación. También se vinculó a actividades de extensión universitaria, en articulación con distintos espacios institucionales.