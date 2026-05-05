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Corrientes invertirá 70 millones de dólares para transformar la Ruta Provincial 27

La obra beneficiará a cinco localidades correntinas. El Gobierno busca potenciar el tránsito comercial y mejorar la seguridad vial en una ruta estratégica.

Por El Litoral

Martes, 05 de mayo de 2026 a las 09:11
Imagen ilustrativa

El Gobierno de Corrientes, a través de la Dirección Provincial de Vialidad, presentó el proyecto para el nuevo corredor de la Ruta Provincial 27.

La obra contempla la intervención de 126 kilómetros de extensión, conectando las ciudades de Saladas y Goya.

El trazado beneficiará directamente a las localidades de 3 de Abril, Bella Vista, Santa Lucía, Lavalle y Goya.

Infraestructura y mejoras proyectadas

El plan de modernización es integral e incluye puntos críticos para la seguridad y la logística regional:

  • Repavimentación y ensanchamiento: Se intervendrá la calzada actual para mejorar la transitabilidad.

  • Intersección de acceso: Se construirá el acceso al futuro puerto de Lavalle, clave para el desarrollo productivo.

  • Iluminación y accesos: El proyecto prevé la instalación de más y mejor iluminación, además de la jerarquización de los accesos a todas las localidades beneficiadas.

Inversión e impacto regional

La inversión prevista para esta iniciativa estratégica asciende a los 70 millones de dólares. Según la información oficial, el impacto de la obra se sentirá en tres ejes fundamentales:

  1. Seguridad vial: Reducción de la siniestralidad mediante mejoras en la calzada e iluminación.

  2. Transitabilidad local: Mejor conexión entre los pueblos del corredor.

  3. Desarrollo comercial: Potenciación del tránsito productivo y comercial de toda la zona de influencia.

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