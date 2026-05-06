Hospitales universitarios pueden dejar de funcionar por falta de fondos

Los hospitales universitarios, que dan tratamiento médico a setecientos mil pacientes por año, están en peligro de dejar de atender porque el gobierno nacional no les ha mandado un peso del presupuesto operativo que les corresponde.

Así lo denunciaron los responsables de los hospitales de la Universidad de Buenos Aires en una conferencia de prensa convocada este martes en el Clínicas. “Si no nos depositan los fondos, en un mes y medio nuestros hospitales van a dejar de funcionar”, advirtió Marcelo Melo, su director.

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De hecho, la situación ya es muy crítica: ese hospital está trabajando al 50 por ciento. “Tuvimos que reducir la cantidad de cirugías y de tratamientos médicos”, denunció Melo. Y agregó que, además de dejar sin atención a los pacientes, se está perjudicando la formación de los nuevos médicos y técnicos -ya que se trata de hospitales escuela- “con lo que se complicará el futuro de la atención de todo el país”.

Los fondos para que funcionen los hospitales universitarios están aprobados en el Presupuesto 2026, que les destinó una partida anual de 80.000 millones de pesos. Sin embargo, según denunciaron en la conferencia de prensa, la gestión de Javier Milei no ha transferido el dinero correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril, lo que representa una deuda acumulada de aproximadamente 20.000 millones de pesos. Son recursos necesarios para adquirir insumos, hacer el mantenimiento y pagar los servicios básicos esenciales.

Los directores de los hospitales dieron a conocer su crítica situación a días de que se realice una nueva marcha federal universitaria, convocada para el próximo 12 de mayo.

La respuesta del gobierno

Tras la conferencia de prensa, el Ministerio de Capital Humano salió a responderle a los directores y aseguró que se trata de acusaciones “falsas”. La cartera que conduce Sandra Pettovello sostuvo que ya mandó los fondos ordinarios y que esta se trata de una partida adicional que aún no fue distribuida (es decir, admitió que los 80 mil millones aún no fueron enviados a los hospitales). Sin embargo, le achacó a los hospitales de la UBA pretender quedarse con la mayoría de estos fondos, que deben ser repartidos con todos los hospitales universitarios del país.

“El ministerio aún debe contemplar su distribución eficiente entre todas las casas de estudios que cuentan con hospitales”, planteó Capital Humano en un comunicado de prensa en el que sostuvo que la UBA le pidió para sus hospitales 75 de los 80 millones de pesos aprobados. Es decir que aunque el gobierno aceptó que está incumpliendo, le echó tierra a la Universidad de Buenos Aires, inculpándola de ser injusta con el resto de las universidades.

No es novedad que el gobierno libertario haya contestado la denuncia de los directores de los hospitales universitarios en este tono. La estrategia de la gestión de Milei en el conflicto con las universidades ha sido la de instalar una campaña sucia. El propio presidente, frente a los pedidos y marchas masivas en defensa de la universidad pública, los ha calificado como intentos de la “vieja política” de defender “curros” y “cajas negras”. Ha afirmado que quienes se resisten a ser auditados son “chorros” y que la política utiliza las universidades como fuente de financiamiento para fines “oscuros”.

Un sistema sanitario en crisis

Días atrás, un delegado de la Comisión interna del Roffo ya había denunciado que el hospital “está rechazando a pacientes con cáncer”. Roxana del Aguila, directora del Roffo, contó que el instituto que forma a la mayoría de los oncólogos hoy tiene roto su acelerador lineal y no puede hacer las refacciones edilicias que necesita.

A su vez, Norberto Lafos, director del Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo Lanari, habló sobre los retrasos en los pagos a los proveedores. “Los insumos en medicina están dolarizados; si cuando alguien va a la farmacia se queda estupefacta, imagínense los gastos en medicamentos de un hospital”.

“En el Clínicas no podemos internar, no podemos ir liberando las cirugías. Achicamos mucho el funcionamiento: achicamos los gastos de seguridad, los de limpieza, los medicamentos, los honorarios de los anestesistas. Por los bajos salarios, que perdieron un 50 por ciento de su capacidad adquisitiva, es altísima la pérdida de profesionales que forman a los nuevos médicos”, añadió Melo.

Para dar una idea de los ingresos, el director señaló que entre el 70 y el 80 por ciento de los trabajadores del Clínicas cobran sueldos por debajo de la línea de pobreza. Un médico con dedicación exclusiva -lo que le impide tomar un segundo empleo- gana un millón y medio de pesos; un enfermero, un millón cien mil pesos, mientras que los administrativos sólo llegan al millón. Según el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, una familia tipo necesitó aproximadamente $2.300.000 en marzo para mantenerse dentro de la clase media.

Los directores indicaron que “la decisión del Gobierno Nacional pone en riesgo la prestación de servicios no sólo en los seis hospitales de la red de la UBA sino también en los hospitales de otras universidades nacionales”.

La Red UBA, donde se atienden 700 mil personas por año, cuenta con seis hospitales: Hospital de Clínicas “José de San Martín”; Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo”; Instituto de Investigaciones Médicas “Alfredo Lanari”; Instituto de Tisioneumonología “Prof. Dr. Raúl Vaccarezza”; Hospital Odontológico Universitario y Hospital Escuela de Veterinaria.

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