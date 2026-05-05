Corrientes: encontraron a Nahuá, el niño de 6 años buscado por la Alerta Sofía

La Policía de Corrientes encontró a Nahuá, el niño que era buscado bajo el sistema Alerta Sofía. El menor fue localizado alrededor de las 10.30 en el paraje Duraznillo, a unos 40 kilómetros de la ciudad de Goya. Estaba con su padre, quien fue detenido por la desaparición.

El hecho

El caso se había iniciado tras un episodio violento ocurrido el domingo por la noche en la localidad de Esquina. El menor fue sustraído por su padre, Josías Santos Regis, en una vivienda del barrio Manzini sobre la calle Pujol al 1900. En ese contexto, el detenido también está acusado de disparar contra un hombre previo a su huida con el niño.

La situación derivó en un operativo de búsqueda de alcance nacional y la intervención de la Justicia.

Operativo de búsqueda

Ante la gravedad del hecho, se activó el protocolo nacional Alerta Sofía para dar con el paradero del menor. El operativo involucró a distintas fuerzas de seguridad en el territorio provincial.

Finalmente, el niño fue hallado en una zona rural cercana a Goya. Por el momento no se brindaron precisiones oficiales sobre su estado ni sobre las circunstancias del hallazgo.

La causa judicial continúa en curso, con una investigación paralela por tentativa de homicidio.

EN DESARROLLO.