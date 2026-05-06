La dolorosa reacción de Manuel Ibero luego de que le contaran que murió su perra Ámbar

En las últimas horas, se conoció la triste noticia del fallecimiento de Ámbar, la perra de Manuel Ibero. Tras la viralización del mal momento que vive la familia del joven participante de Gran Hermano Generación Dorada, los fanáticos del ciclo de Telefe comenzaron a preguntarse si le dirían o no lo sucedido al jugador.

Lo cierto es que la familia del joven decidió comunicarle la dolorosa partida de la perrita, lo cual desató una profunda angustia en Manuel. Ante esto, sus compañeros se acercaron a consolarlo, aunque en determinado momento él pidió que no lo abrazaran más porque sino continuaría llorando.

La angustiante reacción a Zoe Bogach tras la muerte de Ámbar, la perra de Manuel Ibero

Más allá de la triste novedad que trascendió en las últimas horas, lo llamativo fue que Zoe Bogach -exnovia de Manuel- lanzó un video en su cuenta de TikTok, donde se la ve profundamente angustiada por la partida de la Golden Retriever.

Por supuesto, habiendo sido novios durante una larga temporada, la joven modelo compartió muchos momentos con la tan querida mascota de la familia Ibero. Por ello, la exparticipante de GH no dudó en mostrar su tristeza, tras lo cual recibió numerosos mensajes de apoyo.

"No entiendo qué pasó. Qué paja que me pase esto antes de rendir un examen y encima ahora tengo stream. Pero no entiendo qué pasó, quisiera saber qué pasó", comienza diciendo en un breve clip la expareja del actual jugador del reality show.

Pese a su polémica ruptura con Manu, Zoe rompió en llanto y dijo: "Más allá de todo, yo amaba a esa perra. Ay, no, me duele mucho. Quiero entender qué pasó y no tengo Twitter, entonces, como que... nada, me llega lo que me llega".



Seguidamente, publicó una imagen donde se la ve junto a Ámbar: "Realmente, la perra más buena que conocí en la vida. No saben lo que era esa perra". Luego, se mostró empática con la pérdida de su ex diciendo: "Entiendo lo que se siente. De hecho, mi perrito se murió y lo tengo tatuado, pero a la vez quiero saber qué pasó".

"Estoy muy mal, siento una presión en el pecho, no puedo explicarlo", cerró su video.

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