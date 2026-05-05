Corrientes: así encontraron al niño de seis años que era buscado por la Alerta Sofía

Un vecino de la zona rural donde fue hallado Nahuá, el niño de 6 años buscado bajo Alerta Sofía, relató cómo fue el momento en que encontró al menor junto a su padre, Josías Santos Regis, quien estaba prófugo.

El hallazgo se produjo en la mañana de este martes en el paraje Duraznillo, a unos 40 kilómetros de la ciudad de Goya, donde finalmente la Policía logró localizar al niño y detener al hombre.

“El nene tenía hambre, hacía tres días que no comía”

Según contó el hombre que los encontró, fue el propio adulto quien le hizo señas desde el lugar donde se encontraban.

“Me hacía señas como pidiendo auxilio. Me acerqué y estaban sentados en el pasto, me dijeron que tenían hambre”, relató.

En ese contexto, aseguró que el niño estaba en una situación delicada. “El chiquito tenía hambre, hacía tres días que no comía”.

El aviso que activó la intervención policial

Tras el encuentro, el hombre explicó que se comunicó con su patron, quien fue finalmente quien alertó a la Policía de Corrientes.

“Yo le avisé a mi patrón y él dio aviso”, indicó.

Mientras aguardaban la llegada de los efectivos, el vecino le brindó comida al menor. “Le di un pedazo de torta y el nene comió”.

Minutos después, efectivos policiales llegaron al lugar y lograron reducir al hombre, que era intensamente buscado.

“Cuando lo detuvieron, el nene gritaba que ‘no lo maten a mi papá’”, relató el hombre.

El caso que derivó en la Alerta Sofía

El hecho se originó tras un episodio ocurrido el domingo por la noche en la localidad de Esquina, donde Josías Santos Regis se llevó a su hijo de 6 años tras un violento incidente en una vivienda del barrio Manzini.

De acuerdo a la investigación, el hombre también está acusado de haber disparado contra otro hombre antes de huir con el menor, lo que derivó en una causa por tentativa de homicidio.

Ante la gravedad del caso, se activó el protocolo nacional Alerta Sofía, lo que permitió desplegar un amplio operativo de búsqueda con intervención de distintas fuerzas de seguridad.

Investigación en curso

El niño fue localizado alrededor de las 10.30 en una zona rural y quedó bajo resguardo, mientras que su padre fue detenido y puesto a disposición de la Justicia.

Por el momento, no se brindaron mayores detalles oficiales sobre el estado de salud del menor ni sobre las circunstancias exactas en las que permaneció durante los días previos.