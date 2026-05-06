Juliana Romero se consolida como la nueva figura del trail running argentino

La atleta correntina, Juliana Romero, representante del equipo CorrientesCorre, brilló este fin de semana en San Javier, Córdoba, al quedarse con la clasificación general femenina de los 10 kilómetros.

Con un tiempo de 1 hora, 1 minuto y 8 segundos, Romero no solo lideró su categoría (20 a 29 años), sino que mantuvo la punta durante toda la competencia frente a atletas de élite y miembros de la selección argentina.

Superación ante la adversidad técnica

La victoria de Juliana cobra una dimensión épica debido a un imprevisto logístico: compitió con zapatillas prestadas y no específicas para trail, ya que su calzado técnico estaba dañado.

A pesar de la desventaja en tracción y estabilidad que exige el terreno irregular de montaña, su preparación física y fortaleza mental le permitieron imponerse sobre rivales que contaban con equipamiento de alta gama.

Proceso de crecimiento y respaldo

Este logro se suma a su reciente triunfo en la Alpina Ultra Trail (12 km), confirmando un presente inmejorable.

La delegación de 21 atletas fue acompañada por el entrenador Alejandro Ávalos y contó con el apoyo del Gobierno de la Provincia y la Vicegobernación, junto a auspiciantes privados que apuestan al desarrollo del trail running local.

Desafío Panamericano y colecta solidaria

Actualmente, la deportista se prepara para representar a la Argentina en el Panamericano Universitario.

Para costear el viaje, Juliana inició una colecta solidaria donde sorteará los premios obtenidos en Córdoba.

Aquellos interesados en colaborar con su carrera internacional pueden sumarse a esta iniciativa para que la joven promesa siga representando a Corrientes en los máximos escenarios.