FECORR impulsa el debate sobre competitividad

El próximo lunes 11 de mayo a las 18, en el Auditorio de la Fundación Victoria Jean Navajas (RN 14, Km 742), se llevará a cabo la charla “En Búsqueda de la Competitividad”, organizada por la Federación Empresarial de Corrientes. La actividad contará como expositor central con el economista Gustavo Lazzari, además tendrá la participación del gobernador de la provincia, Juan Pablo Valdés, y de la presidente del Banco de Corrientes, Laura Sprovieri.

Gustavo Lazzari, economista y empresario egresado de la Universidad Católica Argentina, es reconocido por su defensa de la economía de mercado y su rol como analista en temas económicos. Desde su experiencia en el sector privado —donde dirige una empresa familiar del rubro alimenticio— ha desarrollado una mirada enfocada en las problemáticas de las pymes, participando activamente en entidades como la Unión Industrial Argentina, entre otros. En ese marco, promueve la reducción de la carga fiscal y regulatoria, así como la implementación de políticas orientadas a mejorar la competitividad y la previsibilidad económica.

Asimismo, durante la jornada, el equipo del Banco de la Provincia de Corrientes presentará nuevas líneas de crédito destinadas a fortalecer el entramado productivo provincial, con herramientas orientadas a facilitar el acceso al financiamiento y acompañar el crecimiento de empresas y emprendedores.

Por su parte, el presidente de la Federación Empresarial de Corrientes, Roberto Báez, destacó la relevancia de generar ámbitos de reflexión técnica que contribuyan a la construcción de consensos en torno a una agenda de desarrollo. “La competitividad constituye un proceso integral que requiere coordinación institucional, reglas claras y una visión de largo plazo”, señaló, al tiempo que remarcó el rol del sector empresarial en la generación de valor, empleo y arraigo territorial.

Además, subrayó que el acceso a herramientas financieras adecuadas y el acompañamiento del sistema bancario son factores decisivos para potenciar las capacidades productivas de la provincia.

La convocatoria está dirigida a empresarios, profesionales, emprendedores y actores vinculados al desarrollo económico, y se presenta como un espacio orientado al análisis riguroso y al intercambio de perspectivas sobre los desafíos estructurales de la competitividad en Corrientes. En este sentido, desde la Federación Empresarial de Corrientes destacaron que esta iniciativa forma parte de una mirada federal de la entidad, que busca recorrer distintos puntos de la provincia y acercar estos espacios de debate y formación a todo el territorio correntino.

Para participar del evento, se pueden inscribir en el siguiente enlace: https://forms.gle/Po28ijyQNGsLt3P59

