El Centro de Jubilados delebró el día de la danza

La fecha, instituida en 1982 por la UNESCO en homenaje al nacimiento del bailarín y coreógrafo francés Jean-Georges Noverre, fue el marco para una propuesta que reunió a talleres de la institución y a grupos invitados, en una gala que combinó distintos lenguajes y estilos.

El programa incluyó presentaciones de Danzas Folklóricas, a cargo de Elías Ramírez; Ritmos Latinos, dirigido por Néstor Benítez; Tango, bajo la coordinación de Tomás Villaverde; y el Taller de Danza Clásica, responsable también de la organización general, conducido por Eldy Domínguez. Como invitados, participaron el Taller del barrio Laguna Seca, dirigido por el profesor Néstor Báez, y el espacio de la Balsa de Arte y Ciencia, coordinado por Belén Majul.

En este contexto, la interventora del CJPPC, contadora Julia Fernández, destacó la importancia de promover este tipo de iniciativas dentro de la institución: “Entendemos que el acceso a la cultura y a las expresiones artísticas es un derecho que no tiene edad. Estos espacios fortalecen no solo el bienestar físico, sino también lo emocional y lo social de nuestros socios. Desde la gestión trabajamos para generar propuestas inclusivas, que inviten a participar, a aprender y a sentirse parte activa de una comunidad”.

“Con la idea de que la danza nos hermana, buscamos compartir la alegría que nos brinda”, expresó Domínguez, quien destacó el carácter abierto de la convocatoria y la respuesta del público, que colmó la sala. En esa línea, subrayó el compromiso de los participantes: “Hay un gran esfuerzo en los ensayos, en la confección del vestuario y en cada detalle de la puesta. Muchas personas han esperado toda su vida para bailar y hoy, ya adultas, se animan incluso al clásico, lo que representa un desafío tan valioso como poco frecuente en el país”.

La jornada también permitió anticipar el próximo proyecto escénico del CJPPC. Se trata de “Los Cuatro Elementos y el Éter, Danza y Poesía”, una obra de autoría de Domínguez que reunirá a los cuatro talleres de danza junto al Taller Literario de la institución. La propuesta, prevista para el 1 de octubre en el Teatro Oficial Juan de Vera, abordará una narrativa vinculada a los elementos, el universo y la dimensión espiritual de la experiencia humana.

Desde la organización destacaron además el trabajo colectivo que hace posible cada actividad: desde el equipo técnico y sonido, quienes colaboran en la logística, la escenografía y la coordinación general de los talleres.

La invitación es sumarse a estas actividades que promueven a estar activo, generando espacios de pertenencia, participación y bienestar sostenido en el tiempo.