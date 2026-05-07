Existosa ronda de negocios del Banco Nación

n El Banco Nación Corrientes busca potenciar el vínculo entre empresas, PyMEs y emprendedores a través de sus conocidas “Rondas de Negocios”. La primera ronda 2026 se realizó este miércoles en Hotel Marriot y reunió a 100 clientes y no clientes de la entidad bancaria.

Uno de los disertantes fue el gerente zonal, Adrián Rivalta, pero también expusieron los beneficios y las herramientas que tienen la entidad bancaria para cada correntino, el gerente comercial Ariel Lepe y Juan Ignacio Melendez, responsable de medio pagos.

Durante el encuentro se ahondaron detalles de las líneas de crédito. Pero el objetivo principal del encuentro fue que los clientes y no clientes de la entidad interactuaránn con los responsables bancarios pero también entre ellos, para avanzar en una sinergia que retroalimente la relación del banco con cada empresario-emprendedor correntino.

La iniciativa se complementó con una charla informativa orientada a presentar la oferta comercial del Banco, destinada a potenciar el crecimiento de empresas, negocios y emprendimientos, y así expandir las oportunidades de negocios a lo largo y ancho del país.

Las “Rondas de Negocios’ del Banco Nación son una oportunidad concreta para generar ventas, posicionamientos, contactos comerciales, presencia en medios y sobre todo pertenencia.

Se dispuso además de mesas con personal especializado para ofrecer productos de la entidad y asesoramiento a los clientes y no clientes.De esta manera, empresas de renombre y pequeñas firmas o emprendedores tuvieron la oportunidad de contactarse y contar con las distintas líneas de financiación del Banco para ayudar a concretar los acuerdos.La primera ronde de neogocios del entidad bancaria que tiene 135 años en el país buscó conectar el desarrollo productivo/emprendedor con el acceso a soluciones financieras, para apostar al crecimiento de las economías regionales. Una constante del Banco Nación en sus 135 años.

30 años después

“El Banco Nación cerró ayer la colocación de sus Títulos de Deuda en el mercado de capitales local, por una cifra total al equivalente a más de U$S 370 millones, con las tres clases, uno de los montos más altos adjudicados en una licitación de emisores corporativos. La operación, la primera de este tipo en más de 30 años, contó con una demanda que superó ampliamente la oferta inicial, reflejando la confianza del mercado en la institución y en el rumbo de la economía argentina”, informaron.

La emisión contempló tres clases de títulos — en pesos, dólares y UVA — diseñadas para ofrecer alternativas a distintos perfiles de inversores, tanto personas humanas como jurídicas, clientes y no clientes. De esta manera, la entidad suma un nuevo instrumento de ahorro e inversión respaldado por la entidad bancaria más grande del país.

El Banco logró una tasa de TAMAR +4.25% en la Clase 1, 5,50% en Dólar MEP en la

Clase 2 y, especialmente, UVA +5,25% en la Clase 3 destinada a financiar su línea de hipotecas para la vivienda.

Las propuestas recibidas se adecuaron, en su gran mayoría, a la tasa esperada por el banco, que privilegió tasas compatibles con su estrategia de préstamos. Por ello, se aceptó un alto porcentaje de las ofertas recibidas (más de1.600 en las 3 clases), específicamente en la Clase 1 (TAMAR + margen) y la Clase 3 (UVA).

“Los fondos recaudados se destinarán a fortalecer el crédito en la economía real: MiPyMEs que podrán ampliar su capacidad productiva, familias que accederán a financiamiento para su vivienda, exportadores y economías regionales que encontrarán en el Banco un socio para su desarrollo”, detallaron.

