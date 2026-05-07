Goles correntinos para el triunfo de River en Venezuela

Con goles correntinos, River Plate venció a Carabobo de Venezuela y se consolida en la primera ubicación de su zona en la Copa Sudamericana. Maximiliano Meza y Maximiliano Salas anotaron los goles del Millonario con se impuso 2 a 1.

Con este resultado, el Millonario se mantiene al frente del Grupo H con 10 puntos, mientras que Carabobo está segundo junto a Bragantino con 6 y Blooming cierra las posiciones con 1.

En el primer tiempo, la jugada de mayor peligro fue del equipo argentino, con un penal desaprovechado por el mediocampista Juan Fernando Quintero cuando iban 25 minutos, en el que no pudo superar al arquero Lucas Bruera. Ya en tiempo de descuento, el elenco local sufrió la expulsión de Edson Castillo.

Maxi Meza, cuyo último grito databa de la victoria 2-0 ante Talleres el 18 de octubre de 2025 sufriendo luego la lesión que lo tuvo casi seis meses fuera de las canchas, fue el autor del primer gol de River en Venezuela.

Al minuto 14 llegó un córner desde la derecha de Quintero y el volante, libre de marca dentro del área, sacó un cabezazo certero que tuvo destino de red tras rebotar en el travesaño para el parcial 0-1.

La paridad llegó a los 31 minutos, cuando Matías Núñez colocó el balón junto al palo izquierdo de Beltrán en un tiro penal después de una falta del correntino Juan Cruz Meza.

A los 40 minutos del segundo tiempo, el arquero Santiago Beltrán vio la roja por una falta en la que, luego de la revisión en el VAR, el árbitro Derlis López juzgó al guardameta como último hombre. Como el “Millonario” ya había gastado todos los cambios, Matías Viña tuvo que ponerse los guantes y ocupar el arco.

Sin embargo, en el sexto minuto de tiempo adicional, Salas le dio el triunfo a River.

En la próxima fecha, el miércoles 20, el Millonario recibirá a Bragantino.