Se realizará el II encuentro de Fiscales Rurales y Ambientales

En el marco del segundo encuentro de Fiscales Rurales y Ambientales, que tendrá su lugar en la ciudad de Goya este viernes 14 de marzo, diseñarán un protocolo para combatir los delitos ambientales y caza furtiva.

El evento, es organizado por el Ministerio Público Fiscal y se llevará a cabo el viernes a las 10.30 en el Club Náutico y de Pesca de Goya. El objetivo principal de la charla es generar estrategias que luchen contra la tenencia y portación de armas que son la principal amenaza contra la biodiversidad de la región y ponen en riesgo la seguridad de las comunidades rurales.

"La caza furtiva ha sido un tema de creciente preocupación, ya que afecta a especies en peligro y altera el equilibrio ecológico", manifiestan desde la fiscalía general de Corrientes.

Asimismo, durante el encuentro, abordarán diversas temáticas relacionadas a la legislación vigente, las herramientas disponibles para la persecución de estos delitos y las mejores prácticas para la colaboración entre distintas jurisdicciones.

Los fiscales tendrán la oportunidad de compartir casos y discutir los desafíos que enfrentan en su labor diaria. Se espera que este encuentro no solo fortalezca la red de fiscales, sino que también impulse acciones concretas para erradicar estos delitos y promover una mayor conciencia sobre la importancia de proteger nuestro entorno.

El evento contará con la participación de destacados especialistas en derecho ambiental y representantes de organizaciones no gubernamentales, quienes aportarán su visión sobre la importancia de la protección del medio ambiente y la fauna silvestre.

Las inscripciones podrán hacerse al teléfono: 3777-562507 o al correo electrónico: uficrural.goya@juscorrientes.gov.ar

Exposiciones y participantes

Los temas puntuales a tratar son: “Delitos de Caza Furtiva (Ley 22421) y Tenencia y Portación de Armas”.

“Proyecto de Modificación de la Ley N°5691 y elaboración de un Protocolo para la Investigación de Delitos Rurales y Ambientales” y “Capacitaciones y Análisis de Casos”.