Racing barrio Cambá Cuá Gustavo Valdés
Racing barrio Cambá Cuá Gustavo Valdés
En menos de 3 meses, se aprobaron créditos por $ 3.500 millones

A menos de tres meses del lanzamiento de la línea de créditos valor producto para ganadería, ocurrida el 21 de julio pasado, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación y (Banco de Inversión y Comercio Exterior BICE) informó que ya se aprobaron más de $ 3.500 millones en financiamiento destinado al fortalecimiento del sector.
 

Por El Litoral

Jueves, 23 de octubre de 2025 a las 10:29

Cabe recordar que, a través de esta línea, se financia la compra de vaquillonas a servir o preñadas que incrementen el volumen de hembras reproductoras -hasta el 30% del stock declarado- y la retención de terneras destinadas a convertirse en futuras madres -hasta el 20% del stock declarado-.
Además, los préstamos aplican a capital de trabajo asociado a las inversiones -hasta el 20% adicional- para pasturas, fertilización del campo y tecnologías de forraje.
Los productores que accedieron a la aprobación de estos créditos se encuentran radicados en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y La Pampa. BICE continúa evaluando nuevas propuestas presentadas de diferentes puntos del país.
El diferencial de esta herramienta de financiamiento es que las cuotas se fijan en kilos de novillo y se abonan en pesos tomando el Índice Novillo del Mercado Agroganadero (INMAG). De esta forma, la cantidad de producción que se asigna al compromiso crediticio es siempre la misma, lo que brinda certidumbre a los productores.
Los préstamos se otorgan en UVA con una tasa fija del 8% y un monto máximo disponible por empresa de $800 millones.
Tienen un plazo flexible de hasta 60 meses, que puede ajustarse según la evolución del precio del kilo INMAG: si el valor sube, el crédito se cancela antes; si baja, el productor tiene más tiempo para cumplir con el compromiso crediticio (hasta 84 meses), pero la cantidad de kilos acordada por mes es siempre la misma. Además, incluyen un período de gracia de hasta 6 meses.

