Monitoreo inteligente para preservar la calidad de los granos

Dentro del sistema de almacenamiento de granos, el monitoreo no es una fase más, sino que es una etapa crítica, ya que en ella se observa de manera detallada la condición de la mercadería almacenada y sobre eso se puede obtener una mejor toma de decisiones para luego disponer del producto con una mínima pérdida de calidad.

En este sentido, especialistas del INTA expondrán sobre las bases fundamentales de un buen sistema de monitoreo en el Segundo Congreso Internacional de Silobolsa. Esto consiste en “tener presente que el silobolsa tiene unos 60 a 100 metros de largo, por ello, es normal que en dicho largo exista variabilidad de la condición de la mercadería almacenada y un buen sistema de monitoreo debe poder capturar esa variabilidad”, indicó Leandro Cardoso, especialista en poscosecha del INTA Balcarce.

Además, Cardoso agregó que, el monitoreo “debe poder capturar la variabilidad en el tiempo, o sea, indicar correctamente la evolución de ese ítem durante el almacenaje”.

¿Qué monitorear en el silobolsa?

Existen dos pilares fundamentales, por un lado, supervisar la integridad física de la bolsa, y en segunda instancia, hacer un seguimiento de la condición de la mercadería. Las dos cuestiones son imprescindibles y no se puede hacer una sin hacer la otra.

“Cuando hablamos de la hermeticidad o condición de la cubierta del silo bolsa, es algo que se debe apuntar desde el momento que estamos embolsando en el campo, o en cualquier otro sitio. Se debe hacer un silobolsa pensando en que sea hermético y que después esa hermeticidad se perdure en el tiempo”, explicó Cardoso.

En todo caso, si se detecta una falla de hermeticidad, es importante tomar decisiones rápidamente para evitar que factores externos —como el ingreso de agua— deterioren la mercadería. » Nosotros proponemos un sistema automático de monitoreo desarrollado por el INTA”, indicó Cardoso.

Este sistema permite hacer una supervisión mejoradora de lo que se hace tradicionalmente, que es la inspección visual de la bolsa. Esta otra opción da mejor información, más precisa y esto todo de forma automática.