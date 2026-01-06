Cómo serán las cuotas para exportar carne a China

El analista uruguayo Ricardo Sosa difundió información de Globo Rural (Brasil), basada en datos de fuentes oficiales. Según ese medio, funcionarios chinos explicaron a sus pares brasileños el nuevo sistema de cuotas que regirá la importación china desde el 1º de enero.

Se trata de una asignación de cuotas por país, que se expresará en términos anuales. Según esa misma versión, Brasil tendría una cuota de 1,1 millones de t, seguido por la Argentina, con 510 mil, Uruguay, con 320 mil, Australia y Nueva Zelandia, con 200 mil cada uno y EE.UU. con 160 mil.

Lo que exceda la cuota pagará un arancel del 55%, extremadamente alto. De ser cierta esta información, Brasil sería el país más perjudicado, seguido por Australia, aunque si se tomara en forma proporcional, el orden sería inverso. Brasil “perdería” 350 mil t o 24% de lo exportado este año y Australia 122 mil t ó 38%.

Como sobre el excedente regirá un arancel tan alto, es posible que todos los proveedores se deban atener a sus cuotas. Hay que tener en cuenta que Australia y China tienen un acuerdo de libre comercio que asegura un piso anual de comercio desgravado para carne vacuna.

En cambio, la Argentina recibiría una cuota 7% superior a sus embarques de este año, aunque inferiores en 14% al registro de 2024; Uruguay se beneficiaría con 115 mil t ó 56% más (lo que se reduciría a 76 mil t ó 31% en relación a 2024), Nueva Zelandia tendría 80 mil t más ó 67% (50 mil t más ó 33% más en base a los números de 2024).

