¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

San Baltasar plus unificado Club de Regatas Corrientes
San Baltasar plus unificado Club de Regatas Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
ACTUALIDAD

Cómo serán las cuotas para exportar carne a China

Según información publicada por el sitio especializado Valor Carne, el nuevo esquema prevé cupos anuales por país y fuertes aranceles para los volúmenes excedentes. Las consecuencias serán dispares entre los principales proveedores: mientras Brasil y Australia aparecen como los más perjudicados, para la Argentina tendrían un impacto menor.

Por El Litoral

Martes, 06 de enero de 2026 a las 11:48

El analista uruguayo Ricardo Sosa difundió información de Globo Rural (Brasil), basada en datos de fuentes oficiales. Según ese medio, funcionarios chinos explicaron a sus pares brasileños el nuevo sistema de cuotas que regirá la importación china desde el 1º de enero.
Se trata de una asignación de cuotas por país, que se expresará en términos anuales. Según esa misma versión, Brasil tendría una cuota de 1,1 millones de t, seguido por la Argentina, con 510 mil, Uruguay, con 320 mil, Australia y Nueva Zelandia, con 200 mil cada uno y EE.UU. con 160 mil.
Lo que exceda la cuota pagará un arancel del 55%, extremadamente alto. De ser cierta esta información, Brasil sería el país más perjudicado, seguido por Australia, aunque si se tomara en forma proporcional, el orden sería inverso. Brasil “perdería” 350 mil t o 24% de lo exportado este año y Australia 122 mil t ó 38%.
Como sobre el excedente regirá un arancel tan alto, es posible que todos los proveedores se deban atener a sus cuotas. Hay que tener en cuenta que Australia y China tienen un acuerdo de libre comercio que asegura un piso anual de comercio desgravado para carne vacuna.
En cambio, la Argentina recibiría una cuota 7% superior a sus embarques de este año, aunque inferiores en 14% al registro de 2024; Uruguay se beneficiaría con 115 mil t ó 56% más (lo que se reduciría a 76 mil t ó 31% en relación a 2024), Nueva Zelandia tendría 80 mil t más ó 67% (50 mil t más ó 33% más en base a los números de 2024).
 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD