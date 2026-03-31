Carne: el mercado se estabiliza

En un extenso documento de casi 10 páginas y más de 3.600 palabras, los investigadores del Instituto de Estudios (IERAL) de la Fundación Mediterránea, Juan Manuel Garzón y Franco Artusso, abordaron uno de los temas más “calientes” que ha tenido el agro en este inicio de 2026: el precio y el consumo de la carne vacuna.

Un ítem tan sensible para la vida cotidiana de los argentinos ha sido gran tema de debate, debido a la escalada de los valores del asado y otros cortes bovinos, como consecuencia de dos factores sobre los que Garzón y Artusso profundizan: la menor oferta interna de hacienda por la mayor retención de vientres, y la extensión de las recrías, y la presión externa con valores internacionales de la carne que están sus máximos históricos.

En este marco, los economistas subrayan que el mercado parece haber encontrado por estos días su techo, aunque no se animan a proyectar cuánto durará y trazan algunos escenarios de lo que puede suceder hasta fin de año y luego, a mediano plazo, en un contexto distinto para el sector, con una política económica que no interviene precios ni mercados.

“Luego de un arranque de año marcado por fuertes subas, el mercado de la carne bovina comienza a mostrar señales de estabilización. La reciente pausa en el precio de la hacienda sugiere la aparición de ciertos límites, tanto por el lado del consumidor, con menor capacidad de convalidar nuevos aumentos, como por el lado del sector exportador, cuya ecuación económica se ve exigida ante valores récord de la materia prima en dólares”, subrayan los autores en sus reflexiones finales.

¿Qué es lo que sucedió en el primer bimestre? Que el precio de la carne vacuna llegó a un promedio de $ 15.895 el kilo en febrero, alcanzando el valor mensual más alto de las últimas dos décadas, medido a precios constantes: es un 22% más que en 2025 y un 32% por encima del promedio 2006-2025.

Esto, en gran medida como consecuencia de la hacienda, que llegó también a su mayor valor real en dos décadas, con $ 4.745 por kilo vivo, 27% por encima del año pasado y 43% más que la media de los últimos 20 años.

En este contexto, Garzón y Artusso repasan que la fuerte revalorización de la hacienda y, en consecuencia, de la carne está asociada a un fenómeno de escasez, que se manifiesta tanto a nivel externo como en el mercado local, por los fenómenos ya anteriormente mencionados:

En el plano internacional, por una menor producción, particularmente en algunos países exportadores relevantes, en un contexto en el que la demanda se mantiene en niveles altos.

En el ámbito doméstico, un ciclo de retención de animales, tanto de hembras, por la retención de vientres, como de machos, para agregar kilos “baratos” por la buena oferta de pasto para la recría, en un contexto en que, sin intervenciones políticas en el mercado, el entorno anima más a los ganaderos a este tipo de estrategias de mediano y largo plazo.

Una clave en este marco es que “los precios de la hacienda se estabilizaron durante el mes de marzo” y “este comportamiento sugiere que el mercado podría haber alcanzado un nivel de equilibrio transitorio, en el que nuevas subas resultan más difíciles de convalidar y no puede descartarse alguna corrección en el corto plazo”, mencionan los investigadores.

Y añaden: “En este sentido, es probable que los valores máximos de la hacienda, al menos en la primera mitad del año, se hayan observado en los meses iniciales”.