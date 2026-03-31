Rumores de renuncia: cuál es la situación de José Chamot en Boca Unidos

El miembro de la comisión de Boca Unidos, Iván Gold, desmintió este martes los rumores sobre la salida del director deportivo, José Chamot, y aseguró que su alejamiento responde a cuestiones de salud.

“No presentó la renuncia para nada ni tampoco fue así”, afirmó Gold.

Problemas de salud y chequeos médicos

Gold explicó que el director deportivo debió viajar a su ciudad para realizarse estudios médicos tras presentar síntomas similares a los que ya había sufrido anteriormente.

“Tuvo unos problemas de salud y se tuvo que dirigir a su ciudad para hacerse chequeos del corazón”, detalló en una entrevista ante Radio Sudamericana.

Además, indicó que la situación generó preocupación, pues “hubo dos o tres noches que no pudo dormir, se asustó mucho”.

Un vínculo que continúa, pero en pausa

El dirigente remarcó que la relación contractual con el club no está interrumpida, aunque sí momentáneamente suspendida por el cuadro de salud.

“Hay una relación contractual que no se interrumpió pero que está en suspenso”, explicó.

Y agregó que “ojalá que una vez que él se encuentre bien, decida volver”.

“Desmiento totalmente que haya conflictos”

En otro tramo de la entrevista, Gold rechazó versiones sobre supuestas diferencias internas. “Desmiento totalmente que haya habido diferencias con nosotros”, sostuvo.

“José estaba feliz acá, muy contento de lo que estaba haciendo”, aseguró el dirigente sobre la situación de Chamot.

A la espera de su evolución

Sobre el futuro inmediato, el empresario señaló que aguardarán la evolución del estado de salud del DT para definir los próximos pasos.

“Si no es así, esperaremos que él nos comunique la renuncia, pero en ningún momento renunció ni se fue”, insistió.

Por otra parte, Gold confirmó que el próximo encuentro está previsto para el domingo a las 17, aunque analizan adelantarlo. “Estamos en tratativas de cambiarlo al sábado a las 17 horas”, indicó, en referencia al partido ante Vilelas.