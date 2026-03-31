Recuperan un automóvil con pedido de secuestro en Corrientes

La Policía de Corrientes informó que el lunes realizó allanamientos en la ciudad capital que dieron como resultado el hallazgo de un vehículo con pedido de secuestro.

Efectivos de la Dirección de Investigación Criminal (D.I.C.) ejecutaron dos allanamientos en el marco de una investigación judicial.

Operativo en barrio San José

El primer allanamiento se concretó en un domicilio del barrio San José, donde no se halló el vehículo denunciado originalmente.

Sin embargo, los efectivos verificaron un automóvil de similares características, un Fiat Uno, y al consultar en el sistema correspondiente constataron que tenía pedido de secuestro activo en otra causa.

Ante esta situación, se procedió al secuestro preventivo del rodado.

Nueva causa en investigación

Además, en relación al hallazgo, se inició una causa por supuesta receptación de elementos de dudosa procedencia contra el morador del inmueble.

En tanto, el segundo domicilio allanado arrojó resultado negativo en cuanto a la búsqueda de otro vehículo.

El automóvil secuestrado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal interviniente y trasladado a sede policial, donde se continúan con las diligencias del caso.