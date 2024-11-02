Rescataron a un oso melero que estaba herido arriba de un árbol

Un insólito hecho sucedió en la tarde del jueves, un oso melero fue atacado por perros y se subió a la copa de un árbol para refugiarse. Los vecinos de Ruta 12 y Calle Cuba dieron aviso a los bomberos quienes lograron rescatarlo. Al lugar también llegó el equipo de rescate del Centro de Conservación Aguará quienes actualmente se encargan de las curaciones al animal.

El comandante de bomberos, Daniel Bertorello, detalló el procedimiento llevado a cabo: “Recibimos un llamado por un oso melero que estaba en una casa. El animal estaba arriba de una planta porque había sido atacado por los perros y presentaba algunas heridas. Así que, en conjunto con la gente de Aguará, se procedió al rescate, y ellos lo llevaron para hacer las curaciones al animal”.

El oso melero, también conocido como tamanduá o "oso hormiguero chico", es una especie de fauna silvestre característica de la región. A menudo, al ser desplazados de sus hábitats naturales, estos animales terminan en áreas urbanizadas, donde los perros y otros factores de la ciudad representan un peligro para ellos.

Una vez recuperado, el oso melero fue entregado al equipo de Aguará, quienes se encargan del cuidado y rehabilitación de fauna silvestre. Los profesionales evaluarán el estado del animal para determinar los tratamientos necesarios antes de su posible liberación en un entorno natural seguro, alejado de zonas habitadas.



(VT)