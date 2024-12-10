Ensanchan diez cuadras de una avenida que une a dos barrios

Avanzan con las obras de ensanchamiento a lo largo de diez cuadras de la avenida Garay de la ciudad de Corrientes. La importante obra es llevada adelante por la Provincia de Corrientes y la arteria logrará la conexión con los barrios Juan de Vera y Patono en el extremo sur.

Pese a las inclemencias climáticas, avanza con los trabajos de ensanche de calzada de la avenida Juan José Garay entre las avenidas Juan José Vidal y Gutnisky en el extremo sur de la ciudad capital. La obra tiene un avance de alrededor del 50%.

La avenida Garay, que actualmente cuenta con una calzada de siete metros, tras estas mejoras que incluyen tareas de bacheo en todo el trayecto, tendrá un ancho aproximado de 10 metros. La obra es encarada por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, a través de cuadrillas especializadas de Vialidad Urbana.

Los trabajos, que comenzaron en la intersección de Garay y avenida Vidal desde donde se avanzó hacia Gutnisky, consisten en el acondicionamiento del suelo, la apertura de cajas, la aplicación de arena cemento (rdc) en un espesor de 15 centímetros, para luego proveer un pavimento de hormigón armado de un grosor de 20 centímetros. En la actualidad la pavimentación se encuentra entre las calles Hernandarias y Zárate.

La obra tiene una extensión exacta de 1.070 metros lineales y se ejecuta por administración con recursos, personal y equipamiento propios de la Provincia, acción que redunda en un considerable abaratamiento de los costos.

