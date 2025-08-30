Mía Mabel, la primera bebé nacida en el nuevo Hospital de Monte Caseros

Monte Caseros vivió este viernes un acontecimiento que quedará marcado en su historia sanitaria. A tan solo cuatro días de la inauguración del nuevo edificio del Hospital “Samuel W. Robinson”, nació allí la primera bebé. Se trata de Mía Mabel, una pequeña de 4 kilos que llegó al mundo este viernes a las 13,29 en el moderno quirófano de maternidad.

El nacimiento se convirtió en un símbolo de esperanza, que celebró junto al equipo médico del hospital. “Es una inmensa alegría para todo Monte Caseros”, señalaron desde la institución, que ya palpita un nuevo capítulo en la atención de la salud local.

Pero la jornada histórica no terminó allí. Durante la mañana también se llevaron a cabo las primeras cirugías generales en los flamantes quirófanos, una vesícula y una apendicectomía, procedimientos que se realizaron con éxito. Estos hitos confirman el funcionamiento pleno de las nuevas instalaciones, que se suman como un refuerzo vital para la región.

Un hospital de última generación

El área obstétrica del hospital fue equipada con un espacio de internación que cuenta con 10 camas distribuidas en habitaciones dobles con baño privado, atención para recién nacidos y un sector quirúrgico de última generación. Además, se incorporaron sistemas de climatización en áreas críticas, lámparas quirúrgicas, respaldo energético y cableado de telecomunicaciones para optimizar el servicio.

Desde el Ministerio de Salud Pública informaron que el hospital fue completamente equipado y que se sumaron nuevas designaciones de personal para garantizar su correcto funcionamiento y ampliar la capacidad de atención.

Inaugurado el pasado lunes por el Gobierno de Corrientes, el Hospital Samuel Robinson dispone también de áreas de emergencias, consultorios médicos, sala de observación, terapia intensiva, box de aislamiento, enfermería y un sector administrativo. Todo ello lo posiciona como uno de los centros de salud más modernos de la provincia.