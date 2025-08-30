Messi confirmó que se despide de la Selección Argentina en las Eliminatorias

Luego del agónico triunfo de Inter Miami por 3-1 sobre Orlando City por la semifinal de la Leagues Cup, Lionel Messi, autor de un doblete, confirmó que el próximo compromiso con la Selección Argentina ante Venezuela será su último partido en condición de local por las Eliminatorias Sudamericanas.

"Va a ser un partido muy especial para mí. No sé si después habrá amistosos", aseguró el capitán albiceleste acerca del duelo que tendrá lugar el 4 de septiembre, en el Monumental. Y agregó: "Por eso me va a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis hermanos, mis padres y toda la familia de mi mujer".

"Lo vamos a vivir de esa manera, especial. No sé qué pasará, pero vamos con esa intención", cerró el ex-PSG. Si bien lo más probable es que vuelva a jugar en Argentina con la Selección, posiblemente sea para encuentros preparativos para el Mundial 2026. Aunque no cerró las puertas, es difícil pensar en la Albiceleste con Messi para las Eliminatorias de la Copa 2030. El fin de una era está cada vez más cerca.

Vale mencionar que Leo, entre amistosos, Eliminatorias y la Copa América 2011, disputó 49 partidos, hizo 35 goles y dio 19 asistencias. Jugó contra 19 rivales distintos, siendo su víctima predilecta Bolivia (7 tantos). Lo siguen Uruguay (5) y Ecuador (4).

Por otro lado, más allá de las exhibiciones, en 2026 todavía está pendiente el compromiso de la Finalísima ante España y el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, torneo al que aún La Pulga no confirmó su presencia.

De igual manera, antes del duelo especial ante Venezuela, Leo deberá afrontar la ansiada final de la Leagues Cup frente a Seattle Sounders en el Lumen Field, hogar del elenco que tiene a Pedro De La Vega como principal figura, el próximo domingo desde las 21. Será la 44º final de su carrera y buscará el 47º título de su trayectoria deportiva.

Fuente: TyCSports.