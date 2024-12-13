Cada fin de semana de diciembre se celebrará el “Ñande Familia”

El evento destinado a correntinos y turistas promete convertirse en un clásico de cada fin de semana durante diciembre. Bajo el nombre “Ñande Familia”, este espacio busca fomentar la integración y el disfrute al aire libre con actividades recreativas en el tramo de la Costanera que va desde calle Chaco hasta Padre Borgatti, con el disfrute de la familia.

Inspirado en la temática de un circo/kermés, el evento forma parte del programa municipal “Navidad con Payé”, que promueve el espíritu navideño. De 9 a 12, los sábados y domingos del mes serán escenarios de encuentros familiares únicos. Las actividades están diseñadas para personas de todas las edades.

El corazón del evento radica en sus 10 estaciones de juegos interactivos, diseñadas para entretener y desafiar a los participantes con actividades como tiro al blanco, lanzamiento de flechas, juegos de habilidad y equilibrio. Todo esto enmarcado en un ambiente decorado con carpas, banderines y música que transportan a las familias a la magia de un circo.

El cronograma de “Ñande Familia” incluye los fines de semana del 14 al 29 de diciembre, asegurando que cada jornada sea una oportunidad para vivir el espíritu navideño.

