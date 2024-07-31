La millonaria cifra que recaudó Corrientes en las vacaciones de invierno

Playas, pesca, ecoturismo, religión y múltiples propuestas al aire libre y gratuitas fueron el atractivo para que, en este receso invernal, tanto argentinos como extranjeros, hayan elegido a la ciudad de Corrientes como una opción para disfrutar de las vacaciones de invierno.

De acuerdo a datos aportados por el Observatorio Turístico de Corrientes, en esta temporada de receso invernal, la Capital l tuvo una ocupación hotelera de casi el 60 por ciento, con 10.006 plazas ocupadas, generando un fuerte impacto económico.

Los turistas que eligieron Corrientes para vacacionar, optaron en promedio por una estadía de tres noches, generando un impacto económico de $508.304.800 para la ciudad, con un gasto estimado por persona de más de $50.000. Lo que repercutió positivamente en distintos sectores como los emprendedores, gastronómicos, artesanos, entre muchos otros.



Estos números no hacen más que consolidar a la Capital del Taragüí como una opción para vacacionar o aprovechar como una escapada con múltiples propuestas para disfrutar, con un paisaje único como es el río Paraná, un escenario natural que cautiva y enamora a vecinos y turistas.



En este marco, durante el receso invernal la Municipalidad de Corrientes ofreció un abanico de propuestas culturales, artísticas, deportivas y recreativas con acceso libre y gratuito con masiva convocatoria.



Así se desarrollaron nuevas ediciones de Muni Sunset, el festival de invierno “Cerveza Extrema”, ecoturismo con visitas a la Reserva Santa Catalina, peñas chamameceras, la 14° Feria Provincial del Libro que tuvo acompañamiento de la Municipalidad, el encuentro nacional Perico Aquino que reunió a más de 3 mil niños de todo el país para disfrutar del básquet, entre decenas de opciones que fortalecen a la Capital como una ciudad de eventos y turística dada la gran afluencia de visitantes durante estas últimas dos semanas.

En cuanto a la procedencia de los turistas, el Observatorio indicó que se trató de oriundos de Buenos Aires, Entre Ríos, Salta, Misiones, Tucumán, Formosa, Chaco, La Rioja, Santa Fe, San Luis, Córdoba, interior de Corrientes, como así también extranjeros provenientes de Paraguay, Brasil, Francia, Alemania e Italia.Consultados sobre los motivos de su viaje, señalaron: turismo, eventos deportivos, trabajo, salud y de paso.