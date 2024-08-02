Revelaron que Corrientes capital tiene 428.346 habitantes, un 35% de la provincia

La ciudad de Corrientes cuenta con 428.346 habitantes, un 35,3% del total de la provincia. Estos datos se desprenden del último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (Indec), además la población de la provincia aumentó en 233.643 habitantes durante el período 2010-2022 , equivalente a un crecimiento del 22,2% entre censos.

Los datos fueron publicados en las últimas horas por el Instituto Provincial de Estadísticas y Ciencias de Datos. El segundo municipio que más habitantes registra es Goya, con 98.368 habitantes, un 8,1% del total, seguido de Paso de los Libres que tiene 53.761 habitantes, el 4,43% sobre el total provincial.

Los municipios que registran más de 30.000 habitantes son: Mercedes con 44.878 habitantes, Curuzú Cuatiá con 44.251 habitantes, Bella Vista 41.321 habitantes, Virasoro con 37.198 habitantes. Esquina con 35.322 habitantes, Santo Tomé y Monte Caseros, con 35.322 y 31.406 habitantes respectivamente.

Las localidades con menos población en Corrientes es de 30.000 habitantes representan el 30% de la población. Algunos ejemplos son; Ituzaingó (27.417 habitantes), Saladas (22.275 habitantes) y San Luis del Palmar (20.413 habitantes). En total, son 66 los municipios que representan ese porcentaje de la población.

En conclusión, los datos del último censo revelan que Corrientes tuvo un crecimiento demográfico significativo entre 2010 y 2022. Este crecimiento diversificado subraya la importancia de cada municipio, grande o pequeño, en el tejido demográfico de Corrientes, según indicaron.

