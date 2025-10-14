Lanzaron una colecta en Corrientes para ayudar a dos madres de bajos recursos

El merendero Pancita Llena del barrio Virgen de los Dolores en la capital correntina lanzó una colecta solidaria este martes destinada a ayudar a dos mamás en situación de vulnerabilidad. Están recibiendo donaciones de ropa de bebé, mantas, sábanas, mamaderas, chupetes, cochecitos, pañales y otros artículos de primera necesidad.

Las donaciones serán destinadas a dos madres adolescentes que requieren de los artículos de primera necesidad para la llegada de sus bebés.

“Todo lo que puedan aportar será bienvenido, es para dos mamás que necesitan de nuestra ayuda”, expresó Emilce Villalba a cargo del merendero que trabaja desde hace años brindando contención a familias de la zona.

Para comunicarse

Las personas interesadas en colaborar pueden comunicarse con Emilce al 3794-007447 para la entrega de las donaciones.