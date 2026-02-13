Poceada Correntina: un apostador de Ituzaingó ganó más de $240 millones

Un apostador de Ituzaingó se convirtió en el nuevo millonario de la provincia tras ganar más de $240 millones en la Quiniela Poceada Correntina. El premio extraordinario del 12 de febrero es de $242.920.875 correspondió a la jugada que acertó los cinco números que definieron el pozo acumulado.

La combinación ganadora —13, 21, 30, 67 y 89— fue registrada en la agencia oficial N° 695 de Ituzaingó, donde el afortunado realizó su apuesta.

Este nuevo acierto se suma a la racha de ganadores que se viene registrando en distintas localidades de Corrientes. Con sorteos cada martes, jueves y sábado, los pozos siguen en aumento, consolidando a la Quiniela Poceada como una de las opciones preferidas del público.

Desde Lotería Correntina destacaron el logro del ganador y recordaron que también es posible participar de manera digital, asociándose a una agencia oficial y cargando crédito mediante QR. La modalidad permite acceder al juego de forma rápida y cómoda desde cualquier lugar.