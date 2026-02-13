Filtran foto del presunto casamiento de Bad Bunny con Gabriela Berlingeri

El show de medio tiempo de Bad Bunny acaparó las miradas de millones de personas alrededor del mundo, quienes se han mantenido informados de todo lo que pasa en su carrera artística, pero también en la personal. Mucho se ha hablado sobre una posible relación entre el cantante y Gabriela Berlingeri, una de las personas más allegadas a él desde hace años y es que ambos han hecho varios guiños de que están juntos sentimentalmente.

En las últimas horas, las redes se incendiaron cuando comenzó a circular una foto atribuida a una supuesta boda entre el artista puertorriqueño y Gabriela, su ex pareja, avivando el debate entre seguidores sobre si la pareja contrajo matrimonio en privado.

La imagen fue compartida por una creadora de contenido conocida como “Chamonic”, en la que aparece un hombre con traje claro junto a una mujer con vestido de novia vista de espaldas. “Vaya vaya…. Vean bien. Será esta foto la confirmación de que Bad Bunny y Gabriela ya se casaron?“, comentó la influencer. Aunque varios usuarios interpretan que podría tratarse de Bad Bunny y Gabriela, no existe confirmación oficial de que la fotografía represente una boda real de la pareja.

Sobre los detalles de la propuesta, de acuerdo con la creadora de contenido, el intérprete de “El apagón” lo hizo durante una reunión íntima, contando con músicos, los cuales hicieron más especial el momento de su compromiso.

En una fiesta íntima, rodeado únicamente de familiares y amigos muy selectos, el cantante sorprendió a su entonces novia (y ex) Gabriela con una propuesta de matrimonio que quedará para siempre en el recuerdo de ellos y los presentes Bad Bunny se colocó frente a un anuncio que decía: ¿Quieres casarte conmigo? La respuesta fue inmediata y llena de emoción: sí. Justo en ese instante, comenzaron a sonar los pleneros, el grupo de música tradicional que suele acompañarlo, llenando el ambiente de celebración y raíces boricuas. Para cerrar el momento de forma aún más especial, el artista le cantó a su prometida la canción “Pleno“ , convirtiendo la propuesta en una escena íntima, emotiva y profundamente puertorriqueña”.

Qué se sabe sobre el vínculo entre Bad Bunny y Gabriela?

Bad Bunny y Gabriela Berlingeri han sido figuras frecuentes en titulares por su relación sentimental pasada. Diversos reportes de medios de entretenimiento señalan que la pareja retomó su cercanía en fechas recientes tras años de ruptura, lo que ha alimentado especulaciones sobre un posible compromiso o una relación renovada.

Sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado públicamente que se hayan casado, y la foto difundida en redes no ha sido verificada por representantes del artista ni por sus portavoces oficiales.

minutouno.com