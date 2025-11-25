Fin de semana largo en Corrientes: 24.700 bañistas colmaron las cinco playas

Las playas de Corrientes vivieron este fin de semana XXL el movimiento más intenso de la temporada hasta el momento. Según los datos oficiales propiciados a El Litoral por la Dirección de Playas del Municipio, 24.703 bañistas disfrutaron de los balnearios entre el 21 y el 24 de noviembre, un número que superó ampliamente los registros habituales de noviembre.

Malvinas y Arazaty las más concurridas

Gentileza Municipalidad de Corrientes

El buen tiempo, el feriado largo y la habilitación plena de las cinco playas municipales fueron factores clave para que miles de vecinos y turistas eligieran los balnearios correntinos como destino para descansar y refrescarse.

El jueves marcó el inicio del ascenso en la concurrencia, con 3.408 visitantes, pero la cifra se multiplicó al día siguiente cuando 7.152 personas se acercaron a las playas. El pico máximo se registró el sábado, cuando 8.200 bañistas que coparon la Arazaty, Islas Malvinas y Molina Punta. Estos fueron los balnearios más elegidos.

El domingo, cerró con 5.943 asistentes, consolidando un promedio general de más de 6.100 personas por día, muy por encima del comportamiento habitual para esta época del año.

41.720 desde el inicio de temporada

Gentileza Municipalidad de Corrientes

En el desagregado mensual, desde el 1 al 24 de noviembre los balnearios ya suman 41.720 visitantes, con la playa Arazaty I a la cabeza con 18.342 ingresos, seguida por Arazaty II, Islas Malvinas I y II, y Molina Punta.

Según recalcaron a este medio, el operativo de Guardavidas funcionó sin inconvenientes durante las jornadas de mayor afluencia, un dato relevante considerando la magnitud del movimiento registrado. También remarcaron la importancia de respetar las zonas habilitadas para el baño y las indicaciones del personal de seguridad.

El fin de semana XXL dejó en claro que Corrientes se prepara para una temporada veraniega de alta concurrencia, impulsada por la recuperación de los espacios públicos y la preferencia creciente por actividades al aire libre.