Javier Milei encabezó la entrega de sables a las Fuerzas Armadas junto a Carlos Presti

El presidente Javier Milei encabezó la entrega de sables a las nuevas autoridades militares en la Casa Rosada. El acto también sirvió para presentar a Carlos Presti, el oficial que reemplazará a Luis Petri al frente del Ministerio de Defensa a partir del 10 de diciembre.

El acto se realizó en el Salón Blanco, con la participación de los nuevos generales, almirantes y brigadieres promovidos este año. Petri, quien asumirá su banca en la Cámara de Diputados por Mendoza, acompañó al mandatario en una de sus últimas actividades como ministro.

La designación de Presti, actual jefe del Estado Mayor General del Ejército, es histórica: será la primera vez desde el retorno democrático que un militar ocupe el Ministerio de Defensa. La decisión, impulsada por Karina Milei, responde a un cambio de paradigma dentro del Gobierno y anticipa una amplia reestructuración en la cúpula castrense.

Entre las consecuencias inmediatas, se espera la salida del jefe del Estado Mayor Conjunto, Xavier Isaac, debido a su mayor antigüedad respecto del futuro ministro. También podrían producirse cambios en la Armada —comandada por Carlos Alievi— y en la Fuerza Aérea, encabezada por Gustavo Valverde, quien tendría más chances de continuar.

En paralelo, circula con fuerza el nombre del general de Brigada Sebastián Ibáñez como posible nuevo jefe del Ejército. De estrecha confianza con los hermanos Milei, su unidad está a cargo de la seguridad presidencial y depende de la Secretaría General que encabeza Karina Milei.

Posible retiro del Ejército

Otro punto pendiente es si Presti permanecerá en actividad o pedirá su retiro para asumir como ministro, una definición que el Gobierno aún no comunicó. Incluso se analiza si mantendrá al actual equipo político de Defensa en áreas clave como la Unidad de Gabinete de Asesores, la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares y la Secretaría de Asuntos Internacionales.

Por su lado, Luis Petri defendió la designación de su sucesor al señalar que profundiza una línea de respaldo a las Fuerzas Armadas y recordó que durante su gestión avanzó en incorporar militares en cargos tradicionalmente reservados a civiles. “Hace muy bien que el teniente general Carlos Presti sea mi reemplazo”, afirmó.