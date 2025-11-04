Bienestar animal: niños del Pirayuí participaron de una charla sobre tenencia responsable

Niños y niñas del Centro de Desarrollo Infantil XVI (CDI) del barrio Pirayuí en la ciudad de Corrientes, participaron este martes de una jornada educativa sobre la tenencia responsable de mascotas y el respeto hacia la fauna silvestre.

La actividad fue organizada por la Dirección General de Promoción de Derecho y Bienestar Animal de la Municipalidad de Corrientes, como parte del programa de concientización que se replica durante el año en otros CDI, escuelas e instituciones locales.

Aprender a cuidar y a respetar

El director del área, Eduardo Osuna, explicó que la propuesta busca que los más chicos se conviertan en multiplicadores de buenos hábitos dentro de sus hogares. “Queremos que los chicos conozcan los cuidados que necesitan sus mascotas y transmitan ese aprendizaje a sus familias”, señaló.

Durante los encuentros se abordaron temas como el bienestar animal, la importancia de la vacunación, la atención veterinaria, la higiene y la necesidad de brindar un espacio adecuado para dormir.

Las charlas también incluyeron pautas sobre el respeto a la fauna silvestre que habita la ciudad y sus alrededores. “Les enseñamos a observar y valorar especies como aves, monos o yacarés que se ven en la costa del río, sin intervenir en su entorno natural”, agregó Osuna.

Participación comunitaria

La directora del CDI, Mónica Vera, destacó la buena respuesta de las familias. “Primero realizamos un encuentro con los padres y ahora son los niños quienes refuerzan esos mensajes en sus casas. Notamos que hay más compromiso con el cuidado de las mascotas”, expresó.

El programa de tenencia responsable se desarrolla de manera continua en distintos Centros de Desarrollo Infantil, escuelas y áreas municipales, como la Guardia Urbana, personal de playas, Salas de Atención Primarias de la Salud (SAPS) y Centros Integradores Comunitarios (CIC).