La Municipalidad de Corrientes transformó más de 100 trámites en procesos online

En los últimos ocho años, la Municipalidad de Corrientes logró digitalizar más de 100 trámites, capacitar a más de 5.000 agentes y sumar nuevos canales de contacto directo con los vecinos, como la línea gratuita 147 y el Munibot, el asistente virtual que brinda respuestas inmediatas.

El secretario de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano, destacó que el trabajo comenzó “desde cero”, apuntando primero a la formación interna.

Recordó que, al asumir, un censo interno reveló que el 40% del personal municipal no tenía terminada la primaria o secundaria, cifra que hoy se redujo a solo el 15%.

“Muchos agentes lograron finalizar sus estudios obligatorios e incluso avanzar hacia tecnicaturas mediante convenios con la Universidad Nacional del Nordeste”, sostuvo.

Además, se modernizó la administración interna con la digitalización del legajo del empleado, la bancarización del sueldo y la regularización de ítems salariales.

Más de 250 trámites en la guía digital

Calvano recordó que en 2017 “el 100% de los trámites eran presenciales y no existía información clara sobre cómo realizarlos”.

Hoy, la Municipalidad cuenta con más de 250 trámites cargados en la guía digital, y más de 100 ya están completamente digitalizados.

Estos servicios pueden iniciarse a través de la web municipal, el Munibot, la aplicación móvil o incluso buscándolos directamente desde Google.

Gobierno Abierto y datos transparentes

Uno de los hitos de la gestión fue la incorporación de Corrientes a la Alianza Internacional de Gobierno Abierto, siendo uno de los cinco gobiernos del país en integrar ese espacio.

“El dato abierto garantiza transparencia y permite que cualquier ciudadano, periodista o institución audite la información”, remarcó Calvano.

También permite identificar patrones y orientar políticas públicas, por ejemplo, reforzar servicios en zonas con mayor demanda.

Una ciudad orientada a la innovación

La subsecretaria de Modernización, Innovación y Tecnología, María Cruz Silvero, explicó que la guía digital incluye 267 trámites, con detalle de requisitos, normativa vigente, tasas y plazos.

Entre los más utilizados se encuentran la licencia de conducir, que ya está digitalizada en un 90%, y la actualización del sistema SUBE, que ahora se gestiona desde la página web.

Formación continua para los trabajadores

Silvero destacó la creación del Instituto de Formación y Capacitación de los Agentes Municipales (IFCAM) en 2018, desde donde se capacitaron más de 5.000 trabajadores en estos ocho años.

Se ofrecieron más de 500 propuestas educativas, tanto online como presenciales, con fuerte impulso a la terminalidad educativa.

Nuevos canales para estar cerca del vecino

Al iniciar la gestión, la Municipalidad contaba con un único canal de contacto.

Hoy existen más de cinco vías, entre ellas: WhatsApp, redes sociales, web, línea 147 y Munibot.

Actualmente, la línea 147 recibe más de 14.000 llamadas por mes, mientras que el Munibot registra más de 600.000 mensajes enviados y 414.000 usuarios activos.

Un balance que marca el camino hacia una ciudad inteligente

Calvano finalizó asegurando que el balance “es totalmente positivo”, ya que modernizar significa “mejorarle la vida a los vecinos”.

Agregó que estos avances sientan “un piso desde el cual la gestión puede seguir creciendo hacia una ciudad inteligente”.