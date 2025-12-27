Unne: un ingeniero proyectó una planta solar que podría abastecer hogares de Corrientes

Un proyecto de planta solar en Corrientes, con capacidad para generar energía equivalente al consumo de unos 5.400 hogares, fue desarrollado como trabajo final de la carrera de Ingeniería Electromecánica en la Universidad Nacional del Nordeste (Unne).

La propuesta evalúa la instalación de una central fotovoltaica de 20 megavatios (MW) en el barrio Santa Catalina, en la ciudad de Corrientes.

El autor del estudio es Tomás Luque Varela, quien defendió su trabajo ante un tribunal de la Facultad de Ingeniería y obtuvo el título profesional. El proyecto estima una producción anual de 32,5 gigavatios hora (GWh), a partir del aprovechamiento del recurso solar disponible en la zona.

El análisis incluyó aspectos técnicos, económicos y ambientales. Se evaluó la irradiancia solar, el dimensionamiento de los equipos, el desempeño energético de la planta y los costos de inversión y operación. También se compararon distintas configuraciones tecnológicas para optimizar el rendimiento y reducir el costo nivelado de la energía.

El término técnico “irradiancia” hace referencia a la medida de la potencia de la radiación electromagnética (como la solar) que incide sobre una unidad de área de una superficie, expresada comúnmente en vatios por metro cuadrado (W/m²).

Diseño y estimaciones

El diseño propuesto contempla la instalación de 31.200 módulos solares bifaciales, con una potencia individual de 640 Wp, junto a inversores y estaciones transformadoras. Además, incorpora un sistema de seguimiento solar a un eje, que permitiría aumentar la generación respecto de estructuras fijas.

Según el estudio, la energía producida podría cubrir el consumo promedio anual de unas 5.400 viviendas, considerando un uso estimado de 6.000 kWh por hogar.

El trabajo se enmarca en iniciativas provinciales y municipales orientadas a desarrollar el área de Santa Catalina como polo energético e industrial. Además, toma como referencia la adjudicación realizada en 2024 por la Secretaría de Energía para la construcción de una central fotovoltaica de 20 MW en ese sector de la capital.

Desde el punto de vista ambiental, el proyecto fue clasificado como de bajo impacto, ya que la generación fotovoltaica no produce emisiones gaseosas ni efluentes, no genera ruidos significativos y no afecta cursos de agua. La provincia de Corrientes, por sus niveles de irradiancia y disponibilidad de terrenos, es considerada apta para este tipo de desarrollos vinculados a las energías renovables.

Con información de Unne Medios.