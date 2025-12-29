Con 200 toneladas diarias de residuos recolectados, el Municipio pide colaboración vecinal

La Municipalidad de la ciudad de Corrientes informó que, durante los últimos días de lluvias intensas y alerta meteorológica, se duplicó la cantidad de residuos no domiciliarios recolectados en la vía pública, con el objetivo de evitar la obstrucción de desagües y mejorar el escurrimiento del agua.

Según los datos oficiales, el volumen diario pasó del promedio habitual de entre 100 y 120 toneladas a más de 200 toneladas por jornada.

Incremento de residuos y causas

El secretario de Servicios Públicos, Ignacio Maldonado Yonna, explicó que el aumento está vinculado, en parte, a residuos sacados fuera de horario y a materiales descartados como consecuencia de las inundaciones y las lluvias fuertes.

“Estos días de tormenta duplicamos la cantidad de material retirado de las calles”, señaló el funcionario, al tiempo que remarcó la importancia de la colaboración vecinal para el correcto funcionamiento del servicio.

Pedido a los vecinos

Desde el Municipio insistieron en la necesidad de respetar las pautas de recolección, especialmente durante condiciones climáticas adversas:

Respetar los horarios de recolección en cada zona

de recolección en cada zona Evitar sacar residuos si hay pronóstico de lluvia o está lloviendo

si hay pronóstico de lluvia o está No acumular basura en esquinas, bocas de tormenta o sumideros

Esquema de recolección para fin de año

La comuna informó que el servicio se mantuvo durante los días festivos y detalló el cronograma especial:

Miércoles 31 de diciembre : recolección normal, con turno nocturno adelantado desde las 14

: recolección normal, con turno nocturno adelantado desde las 14 Jueves 1° de enero : sin servicio de recolección

: sin servicio de recolección Viernes 2 de enero: retorno a la prestación normal

Trabajo con equipo completo

Maldonado Yonna destacó que el operativo se realiza con equipo completo, con la participación de trabajadores municipales y flota de recolección, aun cuando muchos empleados también se ven afectados por las condiciones climáticas.

En ese sentido, subrayó que la correcta disposición de los residuos es clave para prevenir anegamientos durante los días de lluvia.

Recomendaciones preventivas

La Municipalidad reiteró las siguientes recomendaciones a los vecinos:

Disponer los residuos en la puerta del domicilio , en el horario establecido

en la , en el Evitar llevar basura a las esquinas

Ante pronóstico de lluvias, conservar los residuos en el domicilio y sacarlos cuando el clima lo permita

Cumplir con estas pautas contribuye a mantener la ciudad limpia y a prevenir inconvenientes durante eventos climáticos intensos.