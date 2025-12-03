El fin de año de Bien Activos reunió a cientos de adultos mayores de Corrientes

Con una puesta en escena temática y espíritu festivo, el cierre de año del programa Bien Activos reunió ayer a cientos de adultos mayores en la plaza Cabral. La Municipalidad de Corrientes organizó la jornada para despedir el ciclo anual con coreografías, villancicos y representaciones teatrales preparadas por los distintos Centros Integradores de Adultos Mayores (CIAM).

La actividad, impulsada por la Dirección General de Adultos Mayores, vistió de blanco y rojo el tradicional espacio público. Diversos grupos presentaron números artísticos como anticipo de las celebraciones navideñas.

La directora del área, Celina Thones, explicó que participaron adultos mayores de los 30 CIAM distribuidos en diversos barrios de la ciudad. Estos centros reúnen a más de 600 personas que durante el año realizan talleres de yoga, gimnasia, folklore, baile, coro y manualidades, acompañados por profesores especializados.

El cierre incluyó un pesebre viviente protagonizado por los propios participantes, acompañado por villancicos interpretados por el coro integrado por miembros de los diferentes centros.

Entre los testimonios, Ofelia Duprat, integrante del CIAM del barrio Güemes desde hace seis años, destacó la importancia del espacio. Señaló que asistir al centro “da vida y esperanza”.

Profesores y coordinadores también evaluaron positivamente el año de trabajo. María de los Ángeles Vera, docente de folklore y zumba, remarcó los avances de los grupos en el aprendizaje de nuevas danzas.

En tanto, Daniel Morales Silva, auxiliar en terapia físico-cognitiva, sostuvo que las actividades contribuyen al movimiento y la estimulación acorde a cada edad.