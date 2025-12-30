Corrientes suma autodespacho de combustible: el proceso completo para cargar

Una estación de servicio YPF, ubicada sobre Ruta 5, se convirtió en la primera de la ciudad de Corrientes en habilitar el sistema de autodespacho de combustible.

La modalidad permite a los usuarios realizar la carga de manera autónoma, con el objetivo de agilizar el tránsito de vehículos y optimizar los tiempos de atención.

Cómo funciona el sistema de autodespacho

Con la implementación de este sistema, la estación YPF de Grupo Pacheco incorpora una modalidad que ya se utiliza en otros puntos del país, ofreciendo a los usuarios de Corrientes una alternativa digital para la carga de combustible.

El autodespacho opera exclusivamente a través de la App YPF, lo que garantiza una transacción digital y segura.

Para utilizar el servicio, los conductores deben seguir un protocolo específico de seguridad y sincronización con la aplicación.

Guía paso a paso para cargar combustible

Para realizar una carga mediante el sistema de autodespacho, se deben cumplir los siguientes pasos:

Detener el vehículo con el motor apagado

con el Permanecer dentro del vehículo

dentro del Escanear con la App YPF el código QR del surtidor

el del surtidor Seleccionar el tipo de combustible

el tipo de Elegir el monto de carga , desde $3.000 hasta $150.000

, desde $3.000 hasta $150.000 Confirmar el pago mediante los métodos adheridos a la billetera virtual

mediante los métodos adheridos a la Una vez autorizado el pago, el surtidor se destraba

Descender del vehículo y realizar la carga de combustible

Reintegros y asistencia al usuario

Desde la estación informaron que, si el tanque se completa antes de alcanzar el monto abonado, la diferencia es reintegrada en efectivo y en el acto.

Además, ante cualquier inconveniente o consulta durante el proceso, la isla de autodespacho cuenta con un botón de asistencia que permite solicitar ayuda del personal.

Beneficios económicos para los usuarios

El sistema de autodespacho incorpora incentivos económicos para los clientes: